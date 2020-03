Analizele efectuate in laboratorul Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara pentru toti cei 11 suspecti de coronavirus sunt negative, a declarat duminica managerul spitalului, dr. Voichita Lazureanu, intr-o conferinta de presa.

Potrivit acesteia, este vorba despre cinci pasageri si patru insotitoare de bord care au calatorit in aceeasi aeronava cu femeia diagnosticata cu COVID-19, care a ajuns la Timisoara de la Bergamo, precum si despre alte doua femei care au intrat in tara sambata, din Italia, si care erau suspectate de coronavirus.

"Au fost facute analize pentru coronavirus in cazul a cinci pasageri si patru insotitoare de bord care au calatorit in cursa de Bergamo impreuna cu femeia de 38 de ani, diagnosticata cu COVID-19. Acestea sunt izolate la domiciliu, in continuare, iar peste 14 zile vor fi testate din nou. De asemenea, sunt negative si testele celor doua femei din Timisoara care au fost internate sambata cu suspiciunea de coronavirus (care au viroze respiratorii, n.r.)", a afirmat Voichita Lazureanu.

Potrivit acesteia, pacienta internata cu infectie cu coronavirus este intr-o stare foarte buna, afebrila si mai tuseste usor. In zilele urmatoare ea va fi testata din nou, iar in cazul in care doua probe succesive vor fi negative, pacienta va fi externata.

Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat ca situatia la zi indica 394 de persoane in autoizolare la domiciliu, niciun caz de carantinare si cazul confirmat de COVID-19, precizeaza Agerpres.ro