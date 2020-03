Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, doua atentionari Cod galben de intensificari ale vantului, valabile in 24 de judete, incepand din dimineata zilei de luni.

Conform prognozei, luni, intre orele 6:00 - 18:00, temporar vantul va avea intensificari in Banat, Crisana, Transilvania si Maramures, cu viteze in general intre 60 si 80 km/h. Pentru perioade scurte de timp, instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta local prin averse, descarcari electrice si, posibil, vijelii si grindina.

Meteorologii precizeaza ca, in intervalul de prognoza, intensificari ale vantului vor fi si in Moldova si Dobrogea, cu viteze in general de 40 - 50 km/h.

De asemenea, pe durata zilei de 2 martie, intre orele 2:00 - 22:00, vantul va avea intensificari in cea mai mare parte a zonei montane, cu viteze in general de 70 - 80 km/h, iar la altitudini mari de peste 90 - 100 km/h.

Totodata, la altitudini de peste 1.700 de metri, indeosebi din Carpatii Occidentali, nordul Carpatilor Orientali si vestul Carpatilor Meridionali vor predomina ninsorile si local va fi viscol.

Per ansamblu, judetele vizate de noile atentionari Cod galben sunt: Alba, Arges, Arad, Bihor, Bistrita-Nasaud, Brasov, Cluj, Caras-Severin, Covasna, Dambovita, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinti, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Salaj, Satu Mare, Suceava, Timis si Valcea.

Pe de alta parte, in intervalul orar 6:00 - 18:00 al zilei de luni, in Bucuresti vremea va fi cu mult mai calda decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada. Cerul va fi variabil, cu unele innorari, in timp ce conditiile de ploaie vor fi reduse. Vantul va sufla slab si moderat, iar temperatura maxima va fi de 16 - 17 grade Celsius.

ANM mentioneaza ca, in functie de evolutia si intensitatea fenomenelor, va actualiza atentionarile emise duminica, potrivit Agerpres.ro