Teama provocata de noul coronavirus afecteaza turismul din Roma, una dintre cele mai populare destinatii din peninsula, desi capitala Italiei se afla departe de focarul de contagiune din nordul tarii, informeaza AFP.

In conditiile in care turismul este responsabil pentru 13% din Produsul Intern Brut al Italiei, anularea rezervarilor loveste nu numai zonele afectate direct de coronavirus, ci si in celelalte. Este cazul Romei unde peste jumatate din rezervarile facute pana la sfarsitul lui martie au fost anulate.

Sentigliano, un ospatar la un restaurant din centrul Romei recunoaste ca numarul clientilor s-a redus la jumatate, poate chiar mai mult. "Speram ca toata aceasta psihoza, toata aceasta frica va incepe sa se schimbe, ca oamenii vor intelege ca, desigur, este o problema reala, dar ca este inutil sa te panichezi, sa cazi intr-o frica exagerata", a declarat Sentigliano pentru AFP.

Roberto Lena, care lucreaza la un magazin de suveniruri, se asteapta la o scadere semnificativa dupa ce a auzit cum hotelierii se confrunta cu toate aceste anulari. "In martie, vom putea vedea efectele reale" ale crizei, a explicat Roberto.

Sunt insa si turisti care nu si-au schimbat planurile. Franck, un francez care a venit la Roma pentru un sejur de patru zile impreuna cu sotia sa, spune ca nu se teme in mod special de coronavirus. "Aveam planificata vizita la Vatican si eram putin ingrijorati daca va fi deschis sau nu. Traim destul de normal", a declarat turistul francez.

Citeste si: Primul roman testat pozitiv s-a vindecat, dar nu poate pleca acasa

Candela, o studenta din Spania, aflata in Italia in cadrul programului Erasmus nu pare nici ea foarte ingrijorata: "mi se pare doar o gripa si nu sunt mai ingrijorata de faptul ca sunt studenta aici decat daca eram in Spania".

Numarul persoanelor din Italia contaminate cu noul coronavirus a ajuns la 821, a anuntat vineri seful Agentiei italiene de protectie civila, Angelo Borrelli. Pana in prezent, 21 de pacienti cu coronavirus au decedat si 46 s-au recuperat in urma infectiei, potrivit Agerpres.ro