Gabriela Firea, primarul General al Capitalei, a mentionat in cadrul unei emisiuni ca nu o sperie cazul Sorinei Pintea, arestata preventiv pentru 30 de zile intr-un dosar instrumentat de procurorii DNA, la scurt timp dupa ce si-a anuntat candidatura la Primaria municipiului Baia Mare.

Gabriela Firea a spus ca a observat politicieni care incearca sa castige capital electoral de pe urma acestui scandal.

"Am fost si eu surprinsa cand am vazut stirile. Nu ma asteptam. Este normal ca in aceasta perioada institutiile statului sa isi spuna ultimul cuvant. Nu cred ca e cazul ca noi, toti ceilalti, sa tragem concluzii pripite. La nivel uman im pare rau de orice se afla intr-o astfel de situatie. (...) Imi pare rau ca unii dintre politicieni au incercat sa castige capital electoral de pe urma acestui moment critic, uitand faptul ca si ei au avut in partidul lor astfel de momente. Nu cred ca noi vreodata ne-am napustit asupra lor sa ii facem vinovati pe toti", a mentionat aceasta, potrivit antena3.ro.

"Oricine isi poate pune un semn de intrebare. Nu ma sperie cazul, voi urmari ancheta", a mai adaugat Firea.