Vremea va fi deosebit de schimbatoare in prima luna calendaristica de primavara, zilele reci si umede alternand cu cele calde si insorite, insa temperatura medie va inregistra o crestere fata de februarie, conform caracterizarii climatice a lunii martie, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

"Aceasta alternanta se produce din cauza modificarilor ce survin in circulatia aerului deasupra sud-estului Europei si de asemenea din cauza retragerii dorsalei anticiclonului est-european spre rasarit ceea ce favorizeaza patrunderea aerului mai cald si mai umed (venit dinspre bazinul Mediteranei sau dinspre Atlantic) in zona tarii noastre. Ca o consecinta a acestor schimbari in distributia centrilor barici de pe continentul european, temperatura medie lunara inregistreaza un salt evident fata de luna februarie. Exceptie fac unele zone restranse din depresiunile intramontane, aflate in estul Transilvaniei, unde mediile de temperatura se mentin scazute, ajungand pana la minus un grad Celsius", sustin meteorologii.

Astfel, din datele inregistrate in perioada 1961-2019 la statiile meteorologice din reteaua Administratiei Nationale de Meteorologie, se constata ca temperatura medie multianuala a lunii martie are valori pozitive pe cea mai mare parte din suprafata tarii, fiind mai ridicate, in Campia Romana, Dobrogea si Campia de Vest, intre 4 si 6 grade Celsius, si mai reduse, in Moldova precum si in interiorul arcului carpatic, respectiv intre 2 si 4 grade Celsius.

Pe suprafete reduse din vestul Banatului si din sudul si vestul Olteniei se vor inregistra valorile termice cele mai ridicate din tara, de peste 6 grade Celsius. De la poalele muntilor, unde valorile se mentin in jur de zero grade, temperatura scade constant ajungand sa aiba valori cuprinse intre minus 8 si minus 6 grade Celsius, in masivele inalte din Carpatii Meridionali si Orientali.

Potrivit datelor ANM, temperatura maxima absoluta a lunii martie in Romania este 32,8 grade Celsius, consemnata la Odobesti, in 30 martie 1952. "De altfel, sfarsitul lunii martie 1952 a fost foarte cald, in aceeasi zi de 30 martie, inregistrandu-se maxime absolute pe tara de peste 25 de grade Celsius (31,2 grade la Medgidia; 30,6 grade la Sibiu; 30,5 grade la Grivita; 30,4 grade la Constanta; 30,1 grade la Cernavoda si 29,9 grade Celsius la Focsani si Boita)", noteaza ANM.

Citeste si: Vremea pana pe 12 ianuarie. Temperaturile anuntate in primele zile din

La Bucuresti, maxima absoluta este de 29 de grade Celsius, aceasta fiind inregistrata la statia meteorologica Bucuresti- Baneasa, in data de 30 martie 1947. In aceeasi zi, la statia meteorologica Bucuresti-Filaret s-au inregistrat 28,8 grade Celsius.

Meteorologii precizeaza ca au existat si ani in care s-au inregistrat temperaturi maxime, la fel de neobisnuite pentru luna martie, majoritatea peste 22-24 grade Celsius, respectiv in 2019, 2001, 1994, 1991, 1990, 1977 si 1975.

Temperatura minima absoluta a lunii martie, in Romania, este minus 33 de grade Celsius si a fost inregistrata in 11 martie 2005, la statia meteorologica Obarsia Lotrului. Tot in anul 2005, mai ales in zilele de 1 si 2 martie, s-au inregistrat temperaturi minime absolute ale lunii martie, majoritatea sub minus 18 grade Celsius, la 24 statii meteorologice (minus 31,7 grade Celsius la Balea Lac, minus 27,6 grade Celsius la Stana de Vale, minus 26,6 grade la Sf. Gheorghe Munte).

De asemenea, temperaturi extreme foarte scazute s-au mai inregistrat si in alti ani, cum ar fi in 1987, 1985 sau 1952. Anul 1987 s-a remarcat prin numarul mare de statii meteorologice, 95, la care au fost inregistrate temperaturi minime absolute ale respectivelor statii, cu precadere in perioada 3-5 martie, valorile fiind sub minus 15 grade Celsius (-30 grade Celsius la Poiana Stampei, minus 29,6 grade Celsius la Vf. Omu).

Citeste si: Vremea de Revelion: Temperaturi usor mai ridicate decat cele specifice

La Bucuresti, minima absoluta a lunii martie este minus 21,7 grade Celsius, inregistrata pe data de 1 martie 2018, la statia meteorologica Bucuresti-Baneasa. In aceeasi zi a fost inregistrata si minima absoluta la Bucuresti - Afumati si Bucuresti - Filaret, minus 19,7 grade Celsius, respectiv minus 15,9 grade Celsius.

"Este de remarcat ca inceputul lunii martie 2018, mai ales ziua de 1 martie 2018, a fost deosebit de geroasa, in aceasta zi inregistrandu-se temperaturi minime absolute pentru martie, la 10 statii meteorologice, majoritatea situate in jumatatea de sud a tarii", arata ANM.

Din punct de vedere al precipitatiilor, datele inregistrate in perioada 1961-2019 la statiile meteorologice din reteaua Administratiei Nationale de Meteorologie, se constata ca precipitatiile medii multianuale din luna martie sunt, in general, mai abundente decat in lunile de iarna. Acestea cresc semnificativ de la est si sud-est catre vest si nord-vest, dar si cu altitudinea.

Astfel, in cea mai mare parte a Dobrogei, Baraganului, Moldovei, dar si in zone din interiorul arcului carpatic, cantitatile de precipitatii sunt reduse, mai mici de 30 mm. Cele mai mici valori, sub 10 l/mp, se inregistreaza in estul Deltei Dunarii.

Citeste si: Vremea de Craciun. Temperaturile ar putea ajunge chiar pana la 20 de g

Cantitati de precipitatii de peste 20 l/mp se intalnesc in sudul si vestul tarii, in Transilvania si vestul Moldovei. In Oltenia precum si in zona de dealuri si in cea subcarpatica, acestea ating 50 l/mp. Cele mai mari cantitati de precipitatii, medii multianuale, de peste 75 l/mp, se inregistreaza in nordul Carpatilor Orientali precum si in masivele montane din Carpatii Meridionali si Occidentali.

Potrivit ANM, cantitatea maxima absoluta lunara de precipitatii din martie, inregistrata la statiile meteorologice din Romania, este de 375,1 l/mp, la Stana de Vale, in anul 1988. La Bucuresti, cantitatea lunara de precipitatii, maxima absoluta, este de 127,9 l/mp, inregistrata la Bucuresti-Filaret, in anul 1984. In acelasi an a fost inregistrata si maxima absoluta la statia meteorologica Bucuresti Baneasa, 113,1 l/mp.

In cativa ani (2013, 2006, 1993, 1988, 1984 si 1962) s-au inregistrat precipitatii abundente in luna martie, multe dintre valori fiind maxime absolute ale statiilor respective.

Cantitatea maxima absoluta lunara de precipitatii, cazuta in 24 de ore, la statiile meteorologice din Romania, este 96,9 mm, inregistrata la Predeal, in 23 martie 2007.

La Bucuresti, cantitatea maxima absoluta de precipitatii cazuta in 24 de ore este de 57 l/mp, inregistrata in 12 martie 1973, la Bucuresti-Baneasa, potrivit Agerpres.ro