Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a anuntat duminica o mobilizare 'totala' a guvernului sau impotriva epidemiei de coronavirus, in contextul in care au fost inregistrate 376 de noi cazuri duminica, potrivit AFP.

Tara cea mai afectata de epidemie dupa China, Coreea de Sud se confrunta de cateva zile cu o inmultire semnificativa a noilor cazuri, in special datorita unei campanii intense de depistare.

Autoritatile sanitare au anuntat duminica faptul ca au inregistrat 376 de noi cazuri de contaminare, ridicand numarul total la 3.526, dintre care 17 morti.

Zeci de evenimente au fost anulate in peninsula, iar peste 70 de tari au impus restrictii asupra calatoriilor in Coreea de Sud.

"Dupa ce a ridicat alerta la cel mai inalt nivel, guvernul este acum mobilizat total", a declarat Moon in timpul unui discurs cu ocazia marcarii Miscarii de la 1 martie 1919, unul din actele fondatoare ale luptei pentru independenta impotriva colonizarii japoneze (1910-1945). Amploarea celebrarilor a fost redusa in acest an.

Citeste si: 11 lucruri ciudate considerate normale in unele zone din lume

"Vom putea sa dominam epidemia de Covid-19 si sa ne relansam economia afectata", a promis el.

Aproape 90% din noile cazuri au fost semnalate la Daegu, al patrulea oras al tarii, si in provincia invecinata Gyeongsangbuk-do, a precizat intr-un comunicat Centrul coreean pentru controlul si prevenirea bolilor (KCDC), potrivit Agerpres.ro