Cateva imagini din satelit au aratat o scadere dramatica a nivelului de poluare in China, din cauza incetinirii economice determinate de coronavirus.

Dioxidul de azot din acest an a scazut considerabil in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut. Reducerea vine pe fondul scaderii activitatii in fabricile din China, pentru limitarea raspandirii virusului. Coronavirusul este prezent in peste 50 de tari, dar marea majoritate a infectiilor si a deceselor sunt China, potrivit hotnews.ro

"Este pentru prima data cand am vazut o cadere atat de dramatica, pe o zona atat de larga, pentru un eveniment specific", a spus Fei Liu, cercetator al calitatii aerului la Centrul de zbor spatial Goddard.

"In acest an, rata de reducere este mai semnificativa decat in ​​anii trecuti si a durat mai mult", a mai spus Liu.