Sase cetateni chinezi care se aflau in autoizolare la un hotel din Slatina au parasit unitatea de cazare fara a instiinta institutiile abilitate, motiv pentru care la IPJ Olt a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii prevazute de articolul 352 Cod penal, respectiv zadarnicirea combaterii bolilor, informeaza sambata Grupul de Comunicare Strategica.

Conform sursei citate, cele sase persoane nu au manifestat simptome si nu provin din zona afectata de coronavirus a Chinei.

"Referitor la situatia celor sase cetateni chinezi, aflati in procedura de autoizolare la un hotel din Slatina, facem urmatoarele precizari: cele sase persoane nu au manifestat simptome si nu provin din zona afectata a Chinei. Totusi, reprezentantii DSP Olt au instituit pentru ei procedura de autoizolare la respectivul hotel. In data de 28 februarie a.c. acestia au parasit unitatea de cazare din Slatina fara a instiinta institutiile abilitate, fapt pentru care la nivelul IPJ Olt s-a intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii prevazute de articolul 352 CP, respectiv zadarnicirea combaterii bolilor. Totodata, in aceeasi zi, in jurul orei 18,30, politistii din cadrul IPJ Valcea au fost sesizati ca cei sase cetateni s-au cazat la o unitate de cazare de pe raza localitatii Dragasani si imediat au instiintat reprezentantii DSP Valcea, pentru dispunerea masurilor legale", precizeaza Grupul de Comunicare Strategica, potrivit Agerpres.ro