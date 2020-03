Lectura sub un minut

O femeie care a venit de la Milano pe 15 februarie s-a prezentat sambata la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, fiind internata intrucat avea febra, dureri in gat si tusea, a declarat purtatorul de cuvant al spitalului, dr. Virgil Musta.

Pacientei i s-au prelevat probe pentru testare.

"Astazi s-au mai recoltat probe unei paciente care a venit de la Milano in data de 15 februarie si care de trei zile prezinta febra, durere in gat si tuse. S-a prezentat singura la spital si a fost internata. Testele pentru ea se vor prelucra astazi sau duminica, impreuna cu cele noua probe luate de la persoanele care au calatorit in avion cu femeia de 38 de ani (care a venit de la Bergamo, diagnosticata cu coronavirus - n.r.)", a precizat dr. Virgil Musta, conform Agerpres.ro