29 Februarie 2020

Raed Arafat a explicat diferentele intre persoanele care se afla in carantina si cele care intra in izolare la domiciliu in cazul in care se prezinta afirmativ in testele pentru identificarea coronavirusului.

"La acest moment, in centrele de carantina, in mod deosebit ajung persoanele care vin din afara tarii cum aduceam pe cei din Wuhan, Japonia, au ajuns din afara tarii, au ajuns in conditii speciale si au fost duse direct in centrele de carantina ca sa nu intre in contact cu nimeni. Izolarea la domiciliu - persoanele care au calatorit prin zone afectate, dar care nu erau caranatinate. Daca nu e zona inchisa in Italia, intra in autoizolare, acesta este un exemplu", a explicat Arafat, potrivit antena3.ro

