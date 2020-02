Administratia Parcului Natural "Lunca Muresului" a emis conform legislatiei in vigoare autorizatiile de exploatare, precum si conditiile specifice eliberate la punerea in valoare pentru 551 metri cubi de lemn din speciile stejar, ulm de camp, frasin, salcam si artar aflate in administrarea Ocolului Silvic "Iuliu Moldovan" din judetul Arad, informeaza Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.

"In ultima perioada, atat pe adresa ministerului, a Garzii Forestiere, cat si pe retele de socializare, am primit mai multe solicitari legate de aceste lucrari silvice, de la cetateni ingrijorati. Astazi m-am deplasat in teren, alaturi de o echipa de specialisti, pentru a verifica legalitatea exploatarilor. Au fost verificate doua zone in care Ocolul Silvic "Iuliu Moldovan" a inventariat doua partizi. Acestea au fost constituite conform prevederilor amenajamentului silvic in vigoare", a declarat secretarul de stat in ministerul de resort, Iulian Stana, care a verificat, vineri, exploatarile forestiere din cadrul Ocolului Silvic "Iuliu Moldovan".

Potrivit unui comunicat de presa al MMAP, din primele verificari efectuate la fata locului a rezultat faptul ca exista autorizatii de exploatare, precum si conditii specifice eliberate la punerea in valoare si pentru exploatare emise de catre Administratia Parcului Natural "Lunca Muresului" conforme cu legislatia in vigoare pentru o suprafata de 11,3 hectare aflata in administrarea Ocolului Silvic "Iuliu Moldovan", de unde s-a exploatat o cantitate de 551 mc de lemn din speciile stejar, ulm de camp, frasin, salcam si artar.

Ministerul de resort mentioneaza ca verificarile vor continua si pe parcursul zilelor urmatoare, comisarii Garzii Forestiere urmand sa analizeze daca avizele au fost respectate intocmai, potrivit Agerpres.ro