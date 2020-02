Societatea de Transport Bucuresti SA incepe, in noaptea de sambata spre duminica, decontaminarea tuturor celor aproximativ 1.600 de vehicule aflate in parcul circulant, dintre care 1.110 autobuze, 280 de tramvaie, iar restul troleibuze.

"Procedeul utilizat este acela de a pulveriza in interiorul vehiculelor, cu ajutorul unui atomizor, o ceata densa de decontaminare, pe baza unei substante speciale care distruge virusurile. Acest proces se va desfasura permanent si va cuprinde, etapizat, toate vehiculele", informeaza STB SA intr-un comunicat.

Conform sursei citate, in paralel, tot pe timpul noptii, STB SA a inceput un program de curatare a celor 480 de refugii, cu mobilierul aferent, borne, copertine, garduri de separare a caii de rulare etc, potrivit Agerpres.ro

Totodata, sunt curatati de vegetatie si vopsiti la baza aproximativ 10 la suta din cei 15.000 de stalpi aflati in administrare.

STB SA face apel la calatori sa respecte eforturile angajatilor si pastreze curatenia atat in vehicule, cat si in statii, dovedind un comportament si spirit civic responsabile. In cazul in care un vehicul aflat in traseu nu corespunde din punct de vedere al curateniei, calatorii pot comunica acest lucru, mentionand numarul de inventar/ numarul de inmatriculare si linia pe care circula acesta, la email relatii.publice@stbsa.ro pentru a se interveni operativ, precizeaza comunicatul.