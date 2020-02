Testele medicale facute celor trei romani internati in Republica Dominicana nu au confirmat prezenta COVID-19 (coronavirus), informeaza sambata Ministerul Afacerilor Externe.

MAE precizeaza ca, potrivit protocolului medical, acestia vor ramane spitalizati pana pe data de 2 martie.

"Ambasada Romaniei la Bogota (acreditata si pentru Republica Dominicana) a fost informata de catre Ministerul Sanatatii Publice din Republica Dominicana cu privire la faptul ca testele medicale efectuate celor trei cetateni romani nu au confirmat prezenta COVID-19. Acestia vor ramane spitalizati pana la data de 2 martie, conform protocolului medical. Ambasada Romaniei la Bogota mentine legatura cu autoritatile locale, fiind pregatita sa acorde asistenta consulara, daca situatia o va impune", arata o informare a MAE.

Anterior, Ministerul Sanatatii din Republica Dominicana a anuntat ca trei romani internati cu simptome respiratorii au testele pentru COVID-19 negative, potrivit presei online locale. Cei trei romani, barbati in varsta de 29, 35 si respectiv 50 de ani, au fost internati vineri dimineata intr-un spital din capitala Santo Domingo, impreuna cu un localnic care le era prieten si a stat anterior mai mult timp in preajma lor, dar care nu prezenta simptomatologie. In urma investigatiilor medicale efectuate a rezultat ca cei trei romani au gripa. Conform unor media locale, ei ar fi venit din Germania, facand o escala de cinci ore pe un aeroport spaniol, potrivit Agerpres.ro