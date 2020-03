Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, doctorul Alexandru Rafila, a explicat ca vaccinul impotriva coronavirusului ar putea aparea in aproximativ un an.

Doctorul a precizat faptul ca in prezent in lume se afla zeci de antidoturi anti-coronavirus in studiu, dar cele mai avansate cercetari sunt in China si Israel, potrivit antena3.ro

"Eu estimez, personal, avand in vedere si reactia la nivelul OMS ca un orizont de un an este un orizont rezonabil pentru un vaccin care sa poata sa fie produs si pe scara mare incat sa poata fi distribuit in toata lumea", a mai adaugat Alexandru Rafila.