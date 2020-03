Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Horatiu Moldovan a declarat, sambata, ca autoritatile italiene considera severe masurile luate de Romania in privinta persoanelor care vin din aceasta tara, din zonele afectate de coronavirus, atentionand ca acestea impiedica foarte mult traficul dintre cele doua tari si nu trebuie sa fie extinse "in situatia in care lucrurile se vor degringola".

"Nu s-au schimbat regulile privind modul in care ne comportam cu cei care vin din Italia. Deci, carantinam ceea ce vine din zonele de foarte mare risc, care sunt listate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica, si ii izolam la domiciliu pe ceilalti care vin din zonele de risc mai scazut, nu toata Italia. (...) Este greu de facut o estimare cum vor evolua lucrurile. In acest moment, in Europa nu se vorbeste de o stagnare a fenomenului sau de o diminuare a lui, cum se intampla in China, ci este inca pe un trend pozitiv, se largeste, dar foarte incet, adica cu un numar mic de pacienti. In Italia este cel mai mare numar de pacienti, iar regulile pe care noi le-am aplicat la calatorii care vin din Italia sunt relativ stricte", a afirmat Moldovan, intr-o conferinta de presa, organizata cu prilejul editiei a VIII-a a Conferintei Nationale RoVaccin.

El a spus ca ambasadorul Italiei a solicitat ca aceste masuri sa nu fie extinse.

"Am avut ieri o intalnire cu ambasadorul Italiei, care, in numele Guvernului italian, a formulat o solicitare de a cobori rigurozitatea, pragul de selectie a acestor pacienti, pentru ca impiedicam foarte mult traficul dintre cele doua tari, care este foarte important, si exista o afectare economica. Deci autoritatile italiene - urmeaza sa faca si un document diplomatic - considera ca masurile pe care le-am luat sunt foarte severe, sunt foarte prudente, le apreciaza, dar ne avertizeaza sa nu le extindem in situatia in care lucrurile se vor degringola sau se vor dezescalada", a sustinut Moldovan.

Secretarul de stat in MS a adaugat ca exista si situatii in care sunt izolate persoane care vin din Italia, dar nu din zonele afectate de coronavirus.

"Traficul din Italia este foarte mare si trec prin multe puncte de frontiera, pot sa existe, sa zicem, supralicitari de masuri, sa fie izolati la domiciliu pacienti care nu sunt din zona respectiva, dar directia de sanatate publica controleaza fenomenul asta si, in situatia in care nu e cazul, sigur ca sunt eliberati", a afirmat Moldovan, precizand ca nu se pune problema extinderii masurilor.

De asemenea, el a spus ca numarul de pacienti din Romania care au coronavirus este foarte mic, aratand, in context, ca starea celor trei confirmati cu COVID-19 este clinic buna.

"Numarul de pacienti care au coronavirus este foarte mic, deci numarul de trei cazuri pentru o populatie de aproximativ 18 milioane de locuitori, in aceasta etapa de evolutie a epidemiei, este minimal, ceea ce reprezinta un argument al eficientei metodelor pe care le-am aplicat in prevenirea acestei epidemii. Toti acesti trei pacienti sunt intr-o conditie clinica buna, unul dintre ei a fost retestat si s-a constatat ca nu mai este purtator de coronavirus, iar medicii care il ingrijesc la "Matei Bals" sunt pe cale sa repete aceasta testare, cel putin o data. Daca se dovedeste ca nu mai este purtator va fi externat. Ceilalti doi pacienti sunt intr-o conditie stabila, unul a trecut prin terapie intensiva, dar fara a fi nevoie de suport mecanic al respiratiei si functiilor vitale, dar acum este in conditie stabila foarte buna. In momentul de fata evolueaza toti foarte bine", a subliniat Horatiu Moldovan.

Cat despre starea primului pacient confirmat cu coronavirus, reprezentantul MS a declarat ca al doilea test a iesit negativ pentru ca a aparut fenomenul de vindecare naturala.

"Pacientii se vindeca. In evolutia bolii apare si fenomenul de vindecare naturala, ceea ce este foarte de dorit, pentru ca acest virus nu are un antiviral specific. Este cauza pentru care s-a negativat aceasta proba. Am avut test pozitiv, pacientul a evoluat, a primit tratament simptomatic, s-a negativat. Este un lucru firesc", a mai explicat el.

Horatiu Moldovan a reiterat ca, in prezent, nu exista un vaccin pentru coronavirus, potrivit Agerpres.ro

"Din pacate, dupa cum se stie, epidemia cu coronavirus are marele dezavantaj ca nu suntem in posesia unui vaccin specific. Exista anunturi in presa ca se lucreaza intens la acest vaccin, grupul de cercetatori din Israel a anuntat ca in aproximativ o luna si jumatate vor aduce pe piata un vaccin, dar este foarte putin probabil sa se intample lucrul acesta, pentru ca testarea clinica ar dura oricum aproximativ sase luni pana la un an. Din pacate, oamenii de stiinta nu sunt capabili inca sa furnizeze un vaccin pentru coronavirus, ceea ce ar fi foarte important in aceasta etapa", a mai spus secretarul de stat in MS.