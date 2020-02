Ionut Pintea, fiul Sorinei Pintea, fost ministru al Sanatatii, a explicat intr-o inregistrare video ca a avut o intalnire cu denuntatorul din dosarul mamei sale, iar acesta a explicat ca a avut o intelegere cu senatorul Liviu Marian Pop.

"La ora 08.53, am fost sunat de catre domnul senator Liviu Marian Pop, si mi-a spus ca trebuie sa ma duc sa ma intalnesc cu cineva obligatori. M-a intalnit cu un domn cu parul grizonat, care mi-a spus ca urmeaza sa se intalneasca cu Marius, finul lui Lucian Morar, primarul din Ulmeni, si apoi vine la mine", potrivit antena3.ro

"Dupa 15 minute a venit la mine si mi-a spus: Sa stii ca procurorii nu stiu de alte sume de bani. L-am intrebat: Ce sume de bani? Despre ce vorbiti?

Mi-a zis ca a mai fost o suma de 40.000 de euro pe care a dat-o lui Liviu Marian Pop, sa i-o dea mamei mele, si au mai fost doua transe de 5000 de euro pe care le-a dat tot lui Liviu Marian Pop. Nu stiu daca banii au ajuns la mama ta, mi-a spus.

L-am intrebat daca i-a cerut cineva vreun bani si mi-a spus ca a avut o intelegere cu Liviu Marian Pop. L-am intrebat de la cine a avut banii si mi-a zis ca de la firma din Bucuresti. Mi-a spus ca el este denuntatorul.

M-am ridicat de acolo si i-am spus ca nu am ce vorbi cu el. Am plecat de acolo, iar apoi m-a sunat Liviu Marian Pop si apoi mi-a trimis un mesaj cu semnul intrebarii.

Inca un lucru, pe care am uitat sa il mentionez, este faptul ca mi-a spus denuntatorul ca el a fost prins in parcarea unei banci din Bucuresti, in momentul in care a luat banii si atunci a fost inconjurat de mascati si a fost cablat si de aceea nu a putut atentiona pe nimeni in legatura cu ce se intampla.

Denuntul a fost facut in baza flagrantului pe care procurorii i l-au facut in Bucuresti", a declarat Ionut Pintea.