Salariului minim i s-ar putea adauga salariul mediu si astfel s-ar inregistra o crestere de pana la o mie de lei. Acest lucru a fost prevazut in cadrul unui proiect de lege, care a fost depus la Parlament de sapte deputati de la PSD.

Daca acest act normativ va fi votat si va intra in vigoare, peste aproximativ cinci ani, salariul minim ar ajunge la 60% din salariul mediu.

Ca sa intre in vigoare, ea trebuie adoptata de ambele Camere, promulgata de presedinte si publicata in Monitorul Oficial. Aceasta este prezenta in Senat pentru dezbatere, potrivit realitatea.net

"Raportul dintre salariul de baza minim brut pe tara si salariul mediu brut pe economic va creste in transe anuale egale incepand cu data de 1 ianuarie 2021, urmand ca la data de 31 decembrie 2024 salariul de baza minim brut pe tara sa reprezinte 60% din salariul mediu brut pe economie", se mentioneaza in Codul Muncii.