O femeie si un barbat din judetul Alba care au calatorit recent in Italia, aflati in autoizolare la domiciliu, au sunat sambata la 112, unul din ei acuzand dureri in gat si dificultati in respiratie, iar celalalt febra, cei doi urmand sa fie transportati, potrivit protocolului, la punctul de carantina din cadrul Sectiei de Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia.

Directorul executiv al DSP Alba, Alexandru Sinea, a informat sambata ca doua persoane, care au revenit recent din Italia si se aflau in autoizolare, vor fi puse in carantina.

"Au sunat in aceasta dimineata la 112, o persoana acuzand febra, iar cealalta dureri in gat si dificultati in respiratie. Vor fi transportate, conform procedurii, la Compartimentul Dermato-Venerologie din cadrul Sectiei Infectioase. Vor fi recoltate probe si trimise spre analiza la Cluj-Napoca", a precizat Alexandru Sinea.

In ceea ce le priveste pe eleva de 15 ani si mama ei care sunt de joi seara in carantina, acestea vor fi transferate intr-un salon de la Infectioase, in conditiile in care rezultatul analizelor a fost negativ pentru coronavirus si gripa, a precizat Sinea.

"Starea lor este buna", a spus Alexandru Sinea. El a adaugat ca cele doua se afla in continuare sub monitorizare si medicul curant este cel care va stabili cand anume vor putea fi externate.

Fata a facut parte din grupul de 51 de elevi si profesori de la Liceul de arta din Alba Iulia care s-a intors, duminica noaptea, mai repede decat era prevazut, dintr-o excursie din Italia, unde plecasera joia trecuta. Copiii si cadrele didactice au fost prezenti, printre altele, la Carnavalul de la Venetia.

In Alba sunt izolate, in total, la domiciliu, pana in prezent, peste 130 de persoane, potrivit Agerpres.ro