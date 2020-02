Suplimentele cu Omega 3 nu protejeaza impotriva cancerului, potrivit unui nou studiu, relateaza sambata Press Association.





Cercetatorii au realizat doua analize sistematice folosind date de la peste 100.000 de participanti pentru a obtine o imagine cat mai clara a riscurilor si beneficiilor asociate suplimentelor alimentare cu Omega 3.

Ei au descoperit ca suplimentele cu Omega 3 pot reduce usor riscul de boli de inima, in timp ce creste marginal riscul de cancer de prostata, efectele benefice si daunatoare in general fiind destul de mici.

Cercetatorii au declarat ca descoperirile contrazic convingerea la scara larga ca administrarea de Omega 3 sub forma lichida sau sub forma de tablete protejeaza impotriva bolilor precum cancerul, atacurile de cord si accidentul vascular cerebral.

"Aceste analize sistematice includ informatii stranse de la mii de persoane pe perioade indelungate. Aceasta cantitate mare de informatii a clarificat faptul ca, daca luam suplimente cu Omega 3 timp de cativa ani, putem reduce usor riscul de boli de inima, insa echilibram acest lucru cu o crestere usoara a riscului nostru de a face cancer", a declarat principalul autor al studiului, dr. Lee Hooper de la Norwich Medical School din cadrul Universitatii East Anglia (UEA).

"Efectele generale asupra sanatatii noastre sunt minime", a mai spus el.

Acizii grasi Omega 3, care se gasesc in nuci, seminte si peste gras, precum somonul si tonul, sunt cunoscuti pentru beneficiile asupra sanatatii atunci cand sunt consumati in cantitati mici in alimente.

Controversele se refera insa la promovarea suplimentelor cu Omega 3 si a presupuselor lor beneficii pentru sanatate.

Echipa de cercetare a analizat 47 de studii ce au implicat adulti care nu aveau cancer, care aveau un risc crescut de cancer sau au avut un diagnostic anterior de cancer, impreuna cu alte 86 de studii care au inclus persoane cu probleme cardiace.

Peste 100.000 de participanti implicati in aceste studii au luat o cantitate mai mare de suplimente de Omega 3 sau au mentinut consumul obisnuit de aceste suplimente, timp de cel putin un an pentru fiecare dintre studii.

Potrivit cercetatorilor, rezultatele sugereaza ca, daca 1.000 de persoane ar lua suplimente cu Omega 3 timp de aproximativ patru ani, trei persoane ar evita sa moara de boli de inima, sase persoane ar evita un atac de cord si alte trei persoane ar dezvolta cancer de prostata.

"Am constatat ca nu exista niciun beneficiu demonstrabil la persoanele care iau suplimente de Omega 3 pentru prevenirea sau tratarea cancerului. De fapt, am descoperit ca acestea pot determina o usoara crestere a riscului de cancer, in special a cancerului de prostata. Cu toate acestea, acest risc este compensat de un usor efect de protectie asupra bolilor cardiovasculare", a declarat dr Hooper.

Cele doua studii, publicate in British Journal of Cancer si Cochrane Database of Systematic Reviews, au fost finantate de Organizatia Mondiala a Sanatatii, potrivit Agerpres.ro