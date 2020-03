Potrivit unui comunicat al MAI, romanii din strainatate pot apela o linie telefonica speciala pentru a se informa cu privire la noul coronavirus (COVID-19).







0800 800 358 este numarul TelVerde pentru romanii din tara, iar pentru romanii plecati in strainatate se foloseste +4021.320.20.20.

"La TelVerde 0800 800 358, dedicata informarii despre noul Coronavirus, s-au primit 2.519 apeluri de la persoane care au sunat sa afle detalii despre cum se manifesta si cum poate fi prevenita raspandirea acestei afectiuni. Totodata, avand in vedere nevoia de informare a cetatenilor romani aflati in strainatate cu privire la masurile de prevenire a raspandirii virusului, a fost operationalizata o linie dedicata celor din afara tarii: +4021.320.20.20, apelabila din orice retea si avand tarif normal", se arata in comunicat.

Conform informatiilor transmise de MAI, Serviciul de Telecomunicatii Speciale va actiona in situatia in care va fi necesara marirea capacitatii de preluare a apelurilor liniei telefonice TelVerde, potrivit adevarul.ro

"In ceea ce priveste persoanele care au apelat numarul unic de urgenta, in ultimele 24 de ore au fost efectuate 135 de apeluri la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 (cele mai multe din Bucuresti – 26) cu privire la Coronavirus. Odata cu operationalizarea numarului TelVerde, a scazut numarul apelurilor de urgenta, intrucat cetatenii pot solicita informatii direct de la specialisti pe linia dedicata de informare", se mentioneaza in sursa citata.