Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a anuntat, printr-o postare pe Facebook, ca primul autobuz hibrid, dintr-o flota de 130, a ajuns in Bucuresti.

Conform Gabrielei Firea, incepand cu luna aprilie, vor fi puse in circualtie autobuzele hibride in Bucuresti, iar primul autobuz hibrid, ajuns deja in Capitala, va fi folosit pentru instruirea personalului si pentru diverse probe.

"Primele fotografii cu autobuzele hybrid Merdeces-Benz Citaro, care vor circula prin Bucuresti incepand din aprilie, in total in numar de 130. Este un pas important in diminuarea poluarii generate de traficul urban.

Mercedes-Benz Citaro Hybrid este votat autobuzul anului 2019.

Practic, Bucurestiul va avea pt prima data in istorie in componenta flotei STB autobuze Hybrid.

Prototipul a sosit la Bucuresti ieri, pentru instruirea personalului si pentru probele aferente rodajului.

Valoarea totala a contactului este de aproximativ 50 demilioane de Euro cu tva.

Garantia de care dispun autobuzele Mercedes-Benz Citaro Hybrid este de 8 ani si 480.000km, garantie de tip Full Warranty.

Domnul Bogdan Aldea, Director de vanzari la Mercedes Benz, a explicat cateva date tehnice :

Tehnologia hibrida ce echipeaza aceste autobuze face ca motorul electric, dispus intre motorul termic si transmisia automata, sa functioneze atat ca agregat de antrenare a rotilor cat si ca generator de energie atunci cand autobuzul franeaza, energie care este la randul ei este stocata spre a fi folosita la punerea in miscare a autovehiculului.

Astfel, energia generata din franare, pierduta in cazul autobuzelor conventionale, este folosita acolo unde este nevoie de ea mai mult – la pornirile de pe loc constante, generate atat de plecarile din statiile S.T.B. cat si de traficul urban aglomerat.

Aceasta calitate duce la o reducere semnificativa a noxelor emise cat si a consumului de carburant.

Interiorul autobuzelor este modern, practic, dotat cu scaune tapitate si climatizare automata, cu o capacitate mare de transport calatori (27 scaune si 80 locuri in picioare), cu functii speciale destinate persoanelor cu dizabilitati. Este dotat cu prize USB pentru incarcarea rapida a dispozitivelor mobile, cu sistem informatic performant care permite atat furnizarea informatiilor in timp real despre calatorie pasagerilor, precum si furnizarea unor date importante despre starea de functionare a autobuzului catre Societatea de Transport Bucuresti.

O atentie speciala a fost acordata si postului de conducere al soferului, acesta beneficiind de dotari de ultima generatie care ii cresc siguranta si confortul, respectiv ii reduc sursele de stres sau oboseala", a mentionat primarul Capitalei, printr-o postare pe Facebook.