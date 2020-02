Barbatul a fost transportat la spital si mai apoi i s-au luat probe. La scurt timp, pacientul ar fi spus personalului medical ca refuza sa stea izolat, iar dupa analize a iesit in curtea unitatii medicale. Tot in aceeasi seara, la Spitalul din Galati a fost adus un alt suspect de coronavirus.

Barbatul a fost adus la spitalul Judetean din Galati dupa ce a sunat la 112 spunand ca se simte rau si ca are febra. El a subliniat ca lucreaza ca sofer si face regulat curse in Italia, unde urma sa plece din nou zilele urmatoare.

Dupa ce i s-au luat analizele, izoleta a plecat cu probele, iar in asteptare, barbatul a iesit pe scarile din fata ambulatoriului.

In cele din urma, barbatul a fost trimis intr-un salon, acolo unde si-a petrecut noaptea. Tot aseara, la spital a ajuns si un alt suspect de coronavirus. Si acesta asteapta rezultatele probelor, potrivit antena3.ro.

Pe langa cei doi pacienti aflati acum in spital, in Galati se afla in acest moment 167 de persoane izolate la domiciliu, dintre care 4 in carantina.