A inceput descarcarea celor peste 14.000 de cadavre de oi de pe vaporul Queen Hind, adus marti seara la cheu, in Portul Midia, dupa ce a fost dezesuat, au informat reprezentantii firmei care a castigat contractul de ranfluare si ecarisaj al navei.

Lesurile sunt incarcate in containere etansate si transportate cu masini autorizate de Directia Sanitar-Veterinara la o unitate de incinerare din judetul Tulcea.

"Primul camion este incarcat de echipele noastre si va pleca, in scurt timp, catre destinatie. Nava incepe sa fie eliberata de incarcatura biologica. Etapele operationale progreseaza conform planului agreat cu autoritatile abilitate", a informat purtatorul de cuvant al societatii, Cristian Blana.

Potrivit acestuia, se lucreaza la deschiderea unor culoare de acces pentru fiecare punte.

"Operatiunea este una de complexitate ridicata, care trebuie desfasurata in conditii de siguranta. Epava trebuie decopertata pentru a asigura accesul utilajelor in interior, in spatii labirintice si inguste", a informat Blana, adaugand ca descarcarea lesurilor se face cu "graifer telecomandat, miniincarcatoare motorizate si transpaleti pentru zonele inguste (spatiul in interiorul navei este limitat, spatiul dintre unele punti este de aproximativ 1 m inaltime)".

Pe 25 februarie, vaporul cu peste 14.000 de oi la bord, esuat in noiembrie 2019 in Portul Midia, a fost repus pe linia de plutire si adus la cheu, in urma operatiunilor de ranfluare incepute la mijlocul lunii trecute.

Pe 14 ianuarie, Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta a semnat cu Grup Servicii Petroliere contractul privind serviciile de dezesuare si ranfluare a navei Queen Hind. Contractul, in valoare de circa 19 milioane de lei, ce prevede si scoaterea si neutralizarea incarcaturii din interiorul vaporului, are durata de 35 de zile de la semnare.

Nava Queen Hind, incarcata cu circa 14.600 de oi, s-a rasturnat pe 24 noiembrie 2019, la plecarea din Portul Midia, scufundandu-se partial. Echipajul format din 22 de marinari sirieni a fost salvat, fiind scoase vii de la bordul vaporului, in zilele de dupa incident, si cateva sute de oi, potrivit Agerpres.ro