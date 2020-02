Social • 28 Februarie 2020 • 22:54 22:54 Lectura de un minut

Sangele este necesar in transfuzii si transplanturi, in tratamentul cancerului, in hemoragii acute si in multe alte interventii chirurgicale. Dr. Doina Gosa, medic hematolog, a prezentat cateva dintre beneficiile donarii de sange si a explicat cine poate face acest lucru fara probleme.



"Noi asiguram spitalele cu sange in proportie de 60 - 70%, uneri si mai mult, insa cu ajutorul centrelor de transfuzie din jur: Pitesti, Ploiesti, Buzau, Slobozia, Galati etc. De regula, sufera bolnavii care au operatii programate si care se pot amana. Problema in Bucuresti este ca sunt foarte multe spitale, in jur de 60, iar centrul nostru este unul singur. Sigur, exista si situatii in care asiguram sangele in proportie de 100%, cum ar fi nevoia de masa eritrocitara si plasma, dar pacientilor cu Rh pozitiv. Probleme sunt cu trombocitele si cu sangele de grup si Rh negativ. De exemplu, tocmai avem o problema cu AB IV negativ, care este foarte rar, si noi avem 4 pacienti in 4 spitale cu nevoie de sange si trombocite de acest grup", a explicat Doina Gosa, potrivit adevarul.ro

