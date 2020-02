Doua femei din Galati, de 30 si respectiv 40 de ani, au fost duse in Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati dupa ce Tribunalul Galati a emis mandate de executare a unor pedepse privative de libertate pe numele lor.





Autoritatile Biroului Urmariri - Serviciul Investigatii Criminale Galati si cele de la Postul de Politie Scanteiesti au sesizat joi, 27 februarie, pe raza localitatii Fantanele, doua femei, de 30 si 40 de ani, pe numele carora Tribunalul Galati emisese mandate de executare a unor pedepse privative de libertate, potrivit antena3.ro

"Persoanele in cauza, condamnate, prima la 5 ani si 11 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de proxenetism si trafic de minori, cea de-a doua la 5 ani si 6 luni pentru savarsirea infractiunilor de trafic de minori si violare de domiciliu, au fost conduse si incarcerate in Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati, in vederea executarii pedepselor", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Galati, Gabriela Costin.