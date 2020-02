Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat vineri ca masinile ISU si SMURD vor asigura misiunile cu risc inalt.

Afirmatia a fost facuta in contextul in care un echipaj de ambulanta din Gorj ar fi refuzat, zilele trecute, sa transporte echipa de epidemiologi din cadrul DSP pentru recoltare de probe de la un pacient suspectat de coronavirus.

"Astazi se va aproba si in Comitetul national pentru situatiile de urgenta: serviciile de ambulanta pentru transportul probelor si pentru sprijinirea Directiilor de Sanatate Publica sa poata sa asigure ambulante de tip A in sprijinul lor. Aici nu este timp ca oricare persoana sa vina si sa refuze sau sa spuna 'nu ma duc' sau 'nu-mi fac misiunea'. Suntem toti intr-un sistem care stie ca exista riscuri, stie ca suntem expusi, asiguram protectia personalului, dar nu avem timp pentru astfel de manifestari. Daca au probleme, usa este deschisa, sa vina sa ne spuna care sunt problemele si le rezolvam. Nu exista niciun motiv din punctul nostru de vedere ca sa nu isi execute misiunea respectiva. Misiunile cu risc inalt sau transportul lor este asigurat de masinile ISU, SMURD, cele de multiple victime, pentru ca acolo cabina medicala este separata de cea a soferului", a afirmat Arafat la sediul MAI.

Referindu-se la un cetatean italian care a calatorit cu 'pacientul zero in avion', italianul de 71 de ani infectat cu coronavirus si care a venit la Craiova, Raed Arafat a spus ca primul nu este confirmat cu acest virus in urma testelor, potrivit Agerpres.ro

"Se afla in izolare la domiciliu in Italia sau in carantina la domiciliu in Italia", a aratat seful DSU