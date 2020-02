Economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei, Valentin Lazea, a declarat ca orice crestere a pensiilor cu mai mult de 10% decat cresc salariile, dezechilibreaza si adanceste deficitul, fiindca pensiile se platesc pe baza salariilor si nu pe baza de acumulari trecute.



"Lumea habar nu are in Romania, la 30 de ani de tranzitie, ca avem un sistem de tip «pay as you go», adica pensiile de azi sunt platite de salariatii de azi. Orice crestere a pensiilor cu mai mult de 10% decat cresc, paranteza nesustenabil, salariile, nu face decat sa dezechilibreze si sa adanceasca deficitul. Pensiile se platesc pe baza salariilor nu pe baza de acumulari trecute", a mentionat oficialul.

Economistul-sef a explicat ca, daca se aplica cresterea cu 40% din septembrie, vom ajunge in 2022 ca salariile si pensiile impreuna sa constituie 22,2% din PIB, ceea ce inseamna o crestere de peste 6% fata de anul 2015, potrivit adevarul.ro

"Am avut o pierdere din relaxare fiscala de venituri de 3%. Avem o crestere potentiala prevazuta din salarii si pensii de 6%. Astfel, 6 si cu 3% inseamna 9% pe care cu ce ii acoperi? Cu promisiuni.

Asta ar aduce, daca s-ar aplica, 0,1% din PIB. Alte masuri de genul asta sunt reducerea numarului parlamentarilor si alte asemenea. Discutia este complet defazata si nu are legatura cu situatia economica", a mai adaugat Lezea.