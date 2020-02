Prioritatile financiare trebuie incluse in planul tau pentru fiecare an pentru a fi pregatit pentru situatii imprevizibile, dar si daca ai anumite planuri de care nu ai reusit sa te apuci pana in prezent. Pentru ca orice proiect implica un buget, este recomandat sa te gandesti din timp la ceea ce vrei sa realizezi si sa gasesti cele mai bune solutii. Iata cum poti incepe sa-ti setezi obiectivele si de ce trebuie sa tii cont:

In functie de nevoile familiei

Daca ai o familie, este important sa acorzi atentie nevoilor care il privesc pe fiecare membru in parte si cum ar putea acestea sa fie indeplinite fara a face compromisuri. Fie ca este vorba de un apartament nou sau o masina, trebuie sa te gandesti mereu la cele mai bune solutii pe termen lung. De exemplu, o familie numeroasa are intotdeauna nevoie de mai mult spatiu, iar mutarea la casa ar putea fi cea mai buna solutie pentru o viata mai usoara. Daca ai o astfel de miscare in plan, trebuie sa stii ca odata cu achizitionarea unei case iti vor ramane putini bani pentru amenajarea ideala. In acest caz, poti face un credit de nevoi personale si sa pui la punct fiecare camera dupa dorintele intregii familii.

O masina noua este, de asemenea, pe lista nevoilor multor familii care iubesc calatoriile. Pentru a nu lasa sezonul cald sa te ia pe nepregatite, trebuie sa iti planifici din timp bugetul si sa te bucuri de un nou autoturism care sa va duca la destinatiile favorite.

In functie de cariera

Daca vrei sa-ti schimbi cariera sau sa avansezi la jobul actual va trebui sa investesti in device-uri care sa te ajute sa inveti skill-uri noi sau in cursuri de specializare. Pentru a progresa in cariera de programator sau web designer vei avea nevoie de un laptop sau un computer performant, care sa-ti permita sa folosesti programe avansate. De asemenea, daca iti doresti sa faci o schimbare semnificativa si sa inveti ceva nou pentru a schimba locul de munca, un curs de formare profesionala te va ajuta sa-ti gasesti un nou drum mai usor. Toate acestea implica un buget considerabil si o planificare a posibilitatilor. Trebuie sa te documentezi in legatura cu cele mai bune oferte si pachete speciale, dar cand vine vorba de calitatea produselor sau serviciilor evita sa faci compromisuri.

In functie de pasiuni

Poate acum cinci ani ti-ai propus sa nu lasi sa treaca prea multi ani pana vei pune in aplicare un plan de afaceri ingenios. Acum este timpul sa te gandesti serios la a incepe sa profiti de o pasiune mai veche. Daca ai fost mereu pasionat de tehnologie si stii ce vor oamenii sau ai un grup de prieteni care vor sa puna bazele unei afaceri de succes, transforma-ti visul intr-o realitate. Poate parea dificil sa faci acest pas, insa nu trebuie decat sa ai la dispozitie fondurile necesare si certitudinea ca poti face o diferenta prin initiativa ta. O dorinta ramane un vis pana in momentul in care incepi sa pui bazele si sa o prezinti lumii intregi. Daca bugetul nu iti permite sa pornesti un business, aplica pentru fondurile europene si la programe de tipul Start-Up Nation. Un proiect potrivit pentru acestea trebuie sa aiba un planning in detaliu si sa respecte anumite criterii. Vei avea nevoie de oameni cu experienta in domeniu care sa te indrume si sa monitorizeze acest proces.

Prioritatile financiare inseamna responsabilitati pe care le ai fata de tine sau fata de familie. Indiferent de natura acestora, trebuie sa tii minte ca planificarea in detaliu te va ajuta sa fii mai bine pregatit pentru multe situatii, insa nu te protejeaza de imprevizibil. De aceea, va fi nevoie sa lasi mereu loc pentru greseli si modificari de bugete, planuri sau dorinte.