Bugetul Ministerului Sanatatii va fi suplimentat cu suma de 450.000 mii lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru pregatirea unitatilor sanitare in vederea ingrijirii pacientilor infectati cu COVID-19, prevede un proiect de hotarare de Guvern pus vineri in dezbatere publica.

"Se aproba suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pe anul 2020 cu suma de 450.000 mii lei, la capitolul 66.01. 'Sanatate' astfel: titlul 20 'Bunuri si servicii' - suma de 100.000 mii lei, titlul 51 'Transferuri intre unitati ale administratiei publice' - suma de 350.000 mii lei, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020. Sumele alocate potrivit prezentei hotarari vor fi utilizate pentru pregatirea unitatilor sanitare din Romania in vederea acordarii de ingrijiri medicale in sectiile de Anestezie si Terapie Intensiva pentru pacientii infectati cu Coronavirus - COVID-2019, conform Ordinului ministrului Sanatatii nr. 5/2020 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul si ingrijirea pacientilor critici din sectiile ATI adulti/copii si terapie intensiva nou-nascuti", prevede proiectul.

Potrivit sursei citate, sumele ramase neutilizate se vor restitui la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pana la sfarsitul anului 2020, potrivit Agerpres.