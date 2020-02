Un copil din provincia chineza Hubei a ramas singur in casa cu bunicul sau mort, din cauza carantinei impuse in contextul epidemiei de coronavirus. Cazul a generat reactii dure pe retelele de socializare.

In orasul Shiyan, unde au fost implementate „controale similare situatiilor de razboi” pentru a limita raspandirea noului coronavirus, angajatii serviciilor comunitare au gasit luni dupa-amiaza un barbat decedat in propria sa locuinta.

Nepotul sau in varsta de cinci ani era de asemenea in casa, a declarat Guo Ruibing, un oficial din orasul Shiyan.

Oficialul chinez nu a putut confirma detaliile aparute in mediul online si care fac referire la faptul ca decesul a avut loc in urma cu cateva zile, iar nepotul barbatului ar fi supravietuit zile in sir mancand doar biscuiti.

Baietelul in varsta de 5 ani a fost intrebat de catre autoritati de ce nu a iesit din casa in acele zile, iar raspunsul acestuia este emotionant: "Bunicul a spus sa nu ies, deoarece este un virus afara".

Oficialii au declarat ca nu este posibil ca batranul sa fi murit cu cateva zile inainte, deoarece in cadrul masurilor luate de autoritati, localnicii sunt verificati in fiecare zi de catre angajatii comunitari pentru a li se verifica temperatura corporala si daca au alimentele necesare.

Autoritatile vor stabili momentul exact al decesului si cauza si vor prelua copilul. Tatal acestuia este in provincia Guangxi si nu poate reveni in Hubei din cauza masurilor restrictive impuse in urma carantinei.

Cazul a generat critici in mediile de socializarea online fata de masurile dure impuse de autoritati, potrivit digi24.ro