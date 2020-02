Patru tineri, trei barbati si o femeie, au murit striviti intr-o masina in urma unui accident rutier produs la iesirea din orasul Bals, judetul Olt.

Conform unor informatii, cei patru tineri care si-au pierdut viata in cumplitul accident din Bals aveau varste cuprinse intre 20 si 30 de ani si erau din Slatina, conform antena3.ro

"Pompierii din cadrul Garzii Bals si Detasamentului Slatina, cu o autospeciala pentru descarcerare, o autospeciala complexa pentru interventie si descarcerare si un echipaj SMURD, dar si patru echipaje de la Serviciu de Ambulanta Olt, au intervenit noaptea trecuta, in jurul orei 01.00, pe Drumul European 574, la iesirea din orasul Bals spre Craiova, la un accident rutier grav.

In accident au fost implicate un autocamion, in care se afla doar soferul si un autoturism, in care se aflau patru persoane.

La sosirea echipajelor, toate cele patru persoane aflate in autoturism, trei barbati si o femeie prezentau leziuni incompatibilitate cu viata, echipajele medicale constatand decesul acestora.

Soferul autocamionului, in varsta de 58 de ani, cu traumatism cranio-cerebral, a fost transportat la UPU Slatina", potrivit comunicatului transmis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Olt.