Patru romani, stabiliti in Italia, s-au ales cu dosar penal pentru ca nu au respectat zona de carantina si regulile impuse de autoritatile din nordul tarii. Ei au incercat sa evite controlul politistilor si au traversat un camp pe jos.

Alaturi de ei au mai fost prinsi doi italieni si un cetatean marocan.

Acestia risca o amenda de 200 de euro sau o pedeapsa cu inchisoarea de pana la trei luni, in cazul in care vor fi gasiti vinovati.

Din cauza epidemiei de coronavirus, 11 localitati din nordul Italiei se afla in carantina si sunt vizate de restrictii de circulatie.

Joi seara au fost confirmate 650 de cazuri de infectare cu noul coronavirus in Italia. Alte trei persoane au decedat in ultimele ore, ridicand la 17 numarul deceselor provocate de noul coronavirus.

Cele mai afectate raman regiunile nordice Lombardia si Veneto, unde sunt cele 11 localitati aflate in carantina. Virusul a fost confirmat si la pacienti din regiunile Liguria, Las Marcas, Lazio, Sicilia, Toscana, Campania, Piemonte, Trentino Alto Adige si Abruzzo, potrivit digi24.ro

Italianul in varsta de 71 de ani infectat cu coronavirus, care a calatorit in Romania, este in stare stabila. Acesta a raspandit boala si in provincia Rimini, unde in total au fost depistate sase cazuri.