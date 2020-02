Managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti - Ilfov, Alis Grasu, a precizat joi, in cadrul unui comandament convocat la sediul Primariei Capitalei, ca salvarile sunt dezinfectate, prin nebulizare, o data la 12 ore, dar si dupa fiecare caz suspect de coronavirus.

"Toate ambulantele au fost dotate cu materiale sanitare, cu dezinfectanti, cu materiale de protectie. Am achizitionat combinezoane, viziere, protectie pentru incaltaminte, manusi cu lungimea de peste 35 de centimetri, astfel incat sa putem asigura protectia personalului in cazul acestor posibile sau probabile cazuri de infectie cu coronavirus nou. S-a creat o procedura la nivelul Serviciului de ambulanta, care se respecta cu strictete de catre intreg personalul de interventie in astfel de situatii. In plus, se foloseste o metoda foarte eficienta de dezinfectie, prin nebulizare. Toate ambulantele, indiferent de cazurile la care au intervenit, sunt obligatoriu dezinfectate celulele sanitare si chiar cabina soferului, prin nebulizare, o data la 12 ore, iar daca se pune problema unui caz de coronavirus nou, se dezinfecteaza imediat dupa ce cazul a fost finalizat si dupa ce a fost indepartat echipamentul de protectie al personalului", a aratat ea.

Totodata, a mentionat ca la nivelul dispeceratului, toate operatoarele au fost instruite sa identifice, de la momentul apelului, cazurile suspecte de infectie cu coronavirus.

"Pentru orice caz identificat este anuntat medicul coordonator", a precizat Alis Grasu.

De asemenea, a declarat ca in ultimele zece zile, 14.767 persoane au apelat SABIF, iar dintre acestea 3.260 de persoane au prezentat febra.

La nivelul Oficiului National pentru Achizitii Centralizate din Ministerul Finantelor Publice au fost primite si deschise toate ofertele pentru achizitia termoscannerelor, destinate identificarii posibilelor persoane infectate cu coronavirus. Dupa analiza ofertelor, a fost stabilita, pe baza criteriilor - timp de livrare si pret, compania care va furniza cele 35 de aparate destinate amplasarii in aeroporturile din tara noastra. Acestea urmeaza sa fie livrate astfel: 5 saptamana viitoare, 10 pana la data de 20 martie, iar alte 20 intr-un termen de 55 zile, potrivit Agerpres.ro