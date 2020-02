Social • 27 Februarie 2020 • 17:17 17:17 Lectura de un minut

Potrivit informatiilor transmise de catre Ministerul Afacerilor Interne in Romania se afla 99 de persoane in carantina in centre institutionalizate, iar 7.174 de persoane au fost izolate la domiciliu pentru a putea fi monitorizate pentru o perioada de 14 zile, asa cum prevad regulile internationale.





In cursul zilei de joi, la nivelul Institutului de Boli Infectioase din Bucuresti si a centrelor regionale din Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara au fost analizate 12 probe, dar toate au avut un rezultat negativ. Totodata, in urma anchetelor care au fost efectuate pentru a stabili traseele si persoanele cu care au intrat in contact atat cetateanul italian care a venit in Romania, cat si cetateanul roman declarat pozitiv, s-a constatat ca acestia s-au aflat pentru o perioada de timp in acelasi spatiu. Celelalte persoane cu care au interactionat cei doi au fost izolate si verificate, insa nu s-a confirmat prezenta coronavirusului. La nivelul Oficiului National pentru Achizitii Centralizate din Ministerul Finantelor Publice au fost primite si deschise toate ofertele pentru achizitia termoscannerelor care sunt necesare pentru identificarea posibilelor persoane infectate cu noul coronavirus. Dupa analiza ofertelor, a fost stabilita, in functie de timpul de livrare si pret, compania care va furniza cele 35 de aparate destinate amplasarii in aeroporturile din Romania. Urmeaza sa fie livrate astfel 5 saptamana viitoare, 10 pana la data de 20 martie, iar alte 20 intr-un termen de 55 zile, potrivit antena3.ro Citeste si: Barbatul din Gorj, depistat cu noul coronavirus, a ajuns la Bucuresti

