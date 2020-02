Primarul general, Gabriela Firea, a declarat ca locul in care sunt izolati suspectii de coronavirus are toate avizele necesare, iar persoanele aflate in carantina sunt izolate de alti pacienti, beneficiind de intrari separate.

Precizarile au fost facute dupa ce deputatul USR Emanuel Ungureanu a facut un apel public, marti, catre Ministerul Sanatatii si Directia de Sanatate Publica Bucuresti sa schimbe "asa-zisa locatie secreta" unde sunt izolati suspectii de coronavirus, fiind vorba de o cladire, afirma el, in care sunt ingrijiti pacienti cu boli cronice, inclusiv persoane care fac dializa.

"Aceasta cladire ne-a fost solicitata de catre Ministerul de Interne si Ministerul Sanatatii. Nu ne-am gasit noi in vorba. A fost pusa urgent la dispozitie de catre Primaria Capitalei, pentru ca noi suntem responsabili si asa intelegem sa reactionam la orice solicitare a institutiilor statului. (...) Are avizul DSP aceasta cladire, a fost vizitata personal de domnul doctor Raed Arafat, are toate avizele necesare. Toate spitalele din Capitala sunt in zone aglomerate, si cele ale Primariei, si cele ale Ministerului Sanatatii. Exista vreun loc neaglomerat in Bucuresti? Spuneti-mi mie, ca imi fac casa acolo. Si peste tot este aglomeratie. Important este sa respectam igiena si conditiile care sunt stabilite la nivel international cu privire la transportul posibililor pacienti sau al persoanelor care stau in carantina", a aratat Firea in cadrul comandamentului de urgenta convocat la Primaria Capitalei.

Ea a subliniat ca este exclus riscul unei contaminari a celorlalti pacienti.

"S-a mai spus ca pe aceeasi usa intra niste bolnavi la dializa si la RMN si tot pe acolo sunt adusi cetatenii care trebuie sa stea in carantina. Fals! Sunt intrari total separate, izolate, circuite separate. Nu au nicio legatura. Nu se intalnesc, nu se vad, nu se cunosc", a spus ea.

Pe de alta parte, Gabriela Firea i-a reprosat deputatului USR ca a oferit indicii despre locul respectiv. De asemenea, a mentionat ca exista un elev bucurestean care merge la scoala, desi a fost anterior intr-o zona de risc si ar trebui sa stea in carantina.

"Poate este impropriu spus: 'locatie secreta'. Dar nu era normal sa spunem public unde se afla exact. Si foarte rau ca un deputat din Parlamentul Romaniei deja vehiculeaza astfel de lucruri, pentru ca va dati seama ce se intampla. Noi trebuie sa garantam si securitatea acelor persoane. Cele sase persoane trebuie sa stea in liniste in carantina. Nu cu mitinguri de protest, nu cu unii care vin cu furcile sa ii scoata de acolo, sa ii alunge din tara. Poate i se intampla oricui si are nevoie de aceasta cladire. (...) Nu era normal sa anuntam public, la fel cum nu anunt care este scoala la care merge un elev care a fost intr-o zona de risc si nu a inteles sa stea in carantina. Pentru ca rezolvam aceste lucruri institutional si fara sa cream tensiune, panica si mai multa emotie decat oricum este", a mai spus ea.

In ce priveste proiectul consilierilor municipali USR care prevede o serie de masuri pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu coronavirus, Gabriela Firea a declarat ca Primaria a luat deja masuri in urma cu trei luni, cand au aparut primele cazuri in China. In acest sens, ea a apreciat ca proiectul de hotarare al USR este "caduc", potrivit Agerpres.ro.