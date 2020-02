Dupa ce ti-ai creat un CV ca la carte, care iti pune perfect in valoare experienta profesionala si abilitatile, vine cea mai grea parte: aplicarea la joburile pe care ti le-ai dori si lunga asteptare pana cand vei fi sunat ca sa fii chemat la un interviu. Iar atunci cand recruiterii nu se inghesuie sa te invite la o discutie, inevitabil ajungi sa te intrebi unde ai gresit. Chiar daca CV-ul este principalul tau avantaj atunci cand aplici pentru un post, asta nu inseamna neaparat ca vei ajunge pe lista scurta a candidatilor invitati la interviu.

Companiile au propriile lor criterii cand vine vorba despre procesul de selectie si recrutare. De aceea, este important sa stii care sunt ceilalti factori care intervin si cum poti evita acele greseli care fac ca un CV impresionant sa nu treaca de etapa de selectie:

CV-ul tau nu este insotit de o scrisoare de intentie

Recruiterii primesc, in medie, 250 de CV-uri atunci cand publica un job disponibil, iar timpul mediu petrecut asupra fiecaruia este de 5-7 secunde. De multe ori, departajarea candidatilor nu se face neaparat in baza CV-ului, ci in functie de prezenta si coerenta scrisorii de intentie. Aceasta le arata recruiterilor ca ai studiat bine fisa postului inainte de a aplica si ca jobul respectiv nu este doar unul dintre cele alte cateva zeci pe care ti le-ai dori.

Cel mai bine este sa pornesti de la un model de scrisoare de intentie, pe care sa il adaptezi apoi si sa il personalizezi in functie de jobul la care aplici. Sansele ca scrisoarea de intentie sa fie citita sunt doar de 17%, insa prezenta ei in interiorul aplicatiei va da mai multa greutate CV-ului tau si te poate pune pe lista candidatilor invitati apoi la interviu.

Nu esti atent la ce postezi pe retelele de socializare

68% dintre angajatori cauta candidatii pe retelele de socializare inainte de a decide sa ii cheme la interviu. De aceea, este important sa te asiguri ca imaginea pe care o prezinti pe Facebook sau Instagram este una cu care te poti prezenta si in fata unui angajator. Fotografiile indecente, postarile care contin numeroase greseli gramaticale, opiniile radicale ori controversate sau agresivitatea reprezinta din start bile negre in fata recruiterului, care nu se va obosi sa te mai cheme la interviu.

Citeste si: Shannen Doherty diagnosticata cu cancer stadiul patru / VIDEO

Ai schimbat multe joburi intr-un timp foarte scurt

In conditiile in care companiilor le este tot mai greu sa isi creasca retentia, multi recruiteri au inceput sa se uite mai atent si la timpul pe care il petrec candidatii intr-o firma. O persoana care in ultimul an a schimbat trei joburi risca sa nu prezinte foarte multa incredere in ochii unui angajator care nu vrea sa reia procesul de selectie in doar 4-5 luni. De altfel, candidatii aflati intr-o astfel de situatie, dar care sunt chemati la interviu sunt adeseori intrebati despre timpul scurt petrecut la un job sau altul, asa ca este important sa fii pregatit cu un raspuns in cazul in care ajungi fata in fata cu angajatorul.

Nu ai o adresa de mail profesionala

76% dintre CV-uri sunt ignorate de recruiteri, daca adresa de e-mail de pe care au fost trimise nu este una profesionala. O adresa de mail formata din nume si prenume este cea mai potrivita pentru interactiunile profesionale cu angajatorii. Daca adresa ta este in continuare cea pe care o foloseai in liceu sau contine mai degraba o porecla decat un nume, cel mai indicat este sa iti creezi una noua, conforma cu asteptarile unui potential angajator.

Nu respecti indicatiile referitoare la aplicare

Unele companii scot posturi la concurs pe LinkedIn sau pe site-urile de anunturi, insa specifica in mod ferm ca toti candidatii ar trebui sa aplice direct pe site-ul companiei sau sa isi trimita CV-urile la o anumita adresa de mail. In general, toti cei care nu respecta aceste indicatii sunt exclusi din start, aceasta fiind cea mai buna dovada pentru un angajator ca anuntul nu a fost citit cu mare atentie. Asigura-te intotdeauna ca ai parcurs intreg anuntul si ca respecti intocmai indicatiile recruiterilor pentru a aplica la un job, iar acest lucru iti va creste sansele de a fi invitat la un interviu.