Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben de vant puternic pentru 4 judete ale tarii, valabila pana joi seara.

In intervalul orar 11:00-21:00, pe parcursul zilei de joi, in judetele Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman, temporar vantul va avea intensificari, iar la rafala se vor atinge viteze, in general, de 55-60 km/h.

De asemenea, tot pana la ora 21:00, vantul va avea intensificari cu rafale de 70-100 km/h, va ninge si va fi viscol, mai ales la altitudini mari, in Carpatii Meridionali si de Curbura. Local, indeosebi in Carpatii Orientali, ninsorile vor fi in general moderate cantitativ si se va depune strat de zapada mai consistent, potrivit ANM.

Meteorologii mai precizeaza ca ninsori, temporar viscolite, vor fi si pe parcursul zilei de vineri, 28 februarie, si in prima parte a noptii de vineri spre sambata.