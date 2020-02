Bolile de inima se afla pe primul loc pe lista cauzelor deceselor premature, conform datelor oferite de Organizatia Mondiala a Sanatatii. Dieta zilnica joaca un rol foarte important pentru sanatate si poate ajuta la reducerea riscului de complicatii cardiovasculare. Mai mult, anumite alimente pot contribui la reducerea tensiunii arteriale, a trigliceridelor, a colesterolului rau si a inflamatiilor, factori de risc in bolile de inima. Mai jos sunt cateva dintre cele mai sanatoase alimente pentru inima:

Legume verzi

Legume precum spanacul, conopida sau varza kale contin cantitati importante de vitamine, minerale si antioxidanti. In plus, acestea contin si o cantitate importanta de vitamina K, o substanta nutritiva care protejeaza arterele si reduce riscul de formare a cheagurilor de sange. Tot legumele verzi contin nitrati care ajuta la reducerea tensiunii arteriale si cresc flexibilitatea arterelor. Un raport care a analizat opt studii a ajuns la concluzia ca un consum mai mare de legume verzi este asociat unui risc cu pana la 16% mai mic de a avea boli de inima. Un alt studiu care a analizat datele a peste 29.000 de femei a aratat ca legumele verzi ajuta la reducerea riscului de boli coronariene.

Avocado

Avocado reprezinta un alt aliment benefic pentru inima. Bogat in acizi grasi mononesaturati, ajuta la reducerea colesterolului rau si astfel contribuie la reducerea riscului de complicatii cardiace. Studiile au mai aratat ca potasiul continut in avocado ajuta la reducerea tensiunii arteriale cu 8 mmHg si este asociat unui risc cu pana la 15% mai mic de a suferi un atac vascular cerebral. Avocado poate fi consumat in special in forma sa cea mai cunoscuta, guacamole. Aceasta reteta veche de cel putin 400 ani implica amestecul pastei de avocado cu alte trei ingrediente benefice pentru inima: ceapa, ardeiul iute jalapenos si sucul de lamaie. Combinatia de iute si acru are rol antiinflamator, protejeaza impotriva formarii cheagurilor de sange si relaxeaza vasele de sange, reducand astfel tensiunea arteriala.

Cereale integrale

Prin continutul mare de fibre, cerealele integrale ajuta la reducerea riscului de complicatii cardiovasculare cu pana la 22%. Mai mult, consumul a trei portii (o portie are aproximativ 30 g) de cereale integrale pe zi ajuta la reducerea tensiunii sistolice cu 6 mmHg.

Fructe de padure

Fructe precum zmeura, afinele, capsunele sau murele contin cantitati importante de vitamine si antioxidanti. In special antocianinele, o forma de antioxidanti protejeaza impotriva stresului oxidativ si reduc inflamatiile, protejand astfel inima. Studiile au aratat ca fructele de padure ajuta la reducerea principalilor factori de risc in bolile de inima. Cercetatorii au aratat ca sucul din capsune consumat zilnic timp de opt saptamani ajuta la reducerea colesterolului rau cu 11%. Un alt studiu a concluzionat ca afinele contribuie la imbunatatirea tesuturilor care captusesc vasele de sange si previn formarea cheagurilor.

Citeste si: Alimente expirate in chioscurile din liceele si scolile din Capitala

Peste

Speciile de peste oceanic precum somonul, macroul, sardinele sau tonul contin acizi grasi Omega 3, benefici pentru inima. Potrivit unei cercetari, persoanele care consuma peste de cel putin trei ori pe saptamana au o tensiune arteriala mult mai mica, in comparatie cu cei care au o dieta incarcata cu acizi grasi saturati. Un alt studiu a aratat ca pestele consumat pe termen lung ajuta la reducerea colesterolului si a trigliceridelor, doi factori de risc in aparitia bolilor de inima.

Nuci

Nucile contin fibre si minerale precum magneziul, cuprul si manganul, iar studiile au aratat ca introducerea acestora in dieta protejeaza impotriva bolilor de inima. Potrivit multor cercetari, consumul regulat de nuci ajuta la reducerea colesterolului rau cu pana la 16% si reduce tensiunea arteriala diastolica 2-3 mmHg; in acelasi timp, contribuie la diminuarea stresului oxidativ si reduce markerii inflamatiei.

Fasole

Fasolea, unul dintre cele mai comune alimente poate proteja inima. Acest lucru decurge din continutul de amidon care ajuta la reducerea trigliceridelor si a colesterolului. In plus, fasolea ajuta la reducerea tensiunii arteriale si a inflamatiei, doi factori de risc in bolile de inima.

Ciocolata amaruie

Ciocolata amaruie contine flavonoizi, o serie de compusi antioxidanti care sustin inima. Un studiu a aratat ca persoanele care consuma ciocolata de cel putin cinci ori pe saptamana au un risc cu pana la 57% mai mic de a avea boli coronariene. Mai mult, flavonoizii din ciocolata ajuta la reducerea cu 32% a riscului de a dezvolta placi de grasime pe artere. Important este sa alegi o ciocolata cu un continut de cacao de minim 70% si sa consumi cu moderatie.

Citeste si: Amenzi in valoare de 170.000 de lei la scolile si liceele din Capitala

Rosii

Rosiile contin licopen, un pigment natural si unul dintre cei mai puternici antioxidanti. Antioxidantii ajuta la neutralizarea radicalilor liberi si astfel previn stresul oxidativ si inflamatiile, doi factori de risc in bolile de inima. Potrivit unui raport care a analizat 25 de studii, persoanele care consuma regulat rosii si alimente bogate in licopen au un risc mai mic de atac de cord si de atac vascular cerebral. Mai mult, un alt studiu in care voluntarii au consumat cate doua rosii, de patru ori pe saptamana a demonstrat o crestere a nivelului colesterolului bun. Acest tip de colesterol contribuie la reducerea placii de grasime de pe artere si protejeaza inima.

Migdale

Migdalele au cantitati importante de vitamine, minerale, fibre si acizi grasi mononesaturati. Un studiu a aratat ca o portie de migdale (circa 43 g), consumata de patru ori pe saptamana, timp de sase saptamani ajuta la reducerea grasimii abdominale si a colesterolului rau.

Cercetatorii continua sa studieze efectele alimentatiei asupra sanatatii, insa, odata cu trecerea timpului, tot mai multe studii arata ca dieta este un factor determinant atat in aparitia bolilor cronice, precum si in protejarea inimii. Este de datoria noastra sa optam pentru o dieta echilibrata si sa alegem moderatia in toate.