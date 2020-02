Primaria Capitalei face pe anumite parti din Fabrica de Glucoza trotuare de 60 de cm, acestea fiind inaccesibile pentru persoanele cu dizabilitati si mamele care au copii in carucior.





Pistele de biciclete sunt pe trotuar, la fel ca pe Soseaua Pantelimon, acestea fiind greu accesibile. Zona Pipera este plina de birouri, si mii de persoane merg pe jos dintre Barbu Vacarescu spre Soseaua Petricani, fiind astfel nevoie de trotuare mai mari, potrivit hotnews.ro.

Dupa ce solutia gasita de Primaria Capitalei s-a publicat, a fost criticata foarte dur de catre mai multe persoane.

"Firea inventeaza trotuarele cu sens unic, pe care mergem in sir indian. Asa se explica modul in care arata trotuarele noi de pe soseaua Fabrica de Glucoza din Bucuresti. Nu exista un exemplu mai clar de incompetenta. Sa faci o investitie de zeci de milioane de euro in 2020 si sa-ti iasa asa. Si asta dupa ani de intarziere si chin. Cum ar putea un cuplu cu un carucior de copil sa foloseasca acest trotuar de 60 de cm? Ce face un om in scaun cu rotile ca sa treaca pe langa copacii incastrati in trotuar? Ce se intampla cand te intalnesti cu un alt om care vine din sens invers? In cateva luni, sper sa scapam Bucurestiul de aceasta catastrofa de primar. Inainte sa distruga si mai mult Capitala", a scris Catalin Drula, liderul deputatilor USR, pe pagina sa oficiala de Facebook.

"Primaria isi bate joc de oamenii din Pipera! Una dintre cele mai mari probleme ale bucurestenilor, in Sectorul 2, este traficul din Pipera, respectiv de pe strada Fabrica de Glucoza. Vestea buna este ca primaria lucreaza la refacerea strazii. Vestea proasta e ca, desi suntem in 2020, desi suntem intr-o capitala europeana, desi suntem in, probabil, cea mai mare zona de afaceri din Romania, primaria isi bate joc de oameni. Zilele astea se asfalteaza trotuarele de pe Fabrica de Glucoza. Prost, ca intreaga administratie Firea. Lucrarea este executata astfel incat mersul pe jos sa fie meschin si inghesuit. Incalcarea normelor (si a bunului simt) este evidenta!Desi in studiul de fezabilitate initial trotuarul era corect dimensionat, in proiectul tehnic de executie s-a tinut cont nu de nevoile oamenilor si standardele de accesibilitate, ci de nevoile constructorului de a face lucrurile ieftin si prost", a mentionat Radu Mihaiu, liderul USR Sector 2.