Un adolescent de 16 ani a murit, iar altul de 15 ani este in coma, dupa ce un autoturism a intrat intr-un grup de trei minori care mergeau pe carosabil, in localitatea Davideni, comuna Tibucani, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, Georgiana Mosu.

Al treilea tanar este ranit, a mai mentionat sursa citata.

"Din primele cercetari a reiesit faptul ca, in timp ce un barbat de 49 de ani, din Pipirig, conducea o autoutilitara pe DJ 155 I, in localitatea Davideni, a surprins si accidentat trei minori de 15 si 16 ani, toti din Tibucani, care s-ar fi deplasat pe partea carosabila. In urma impactului a rezultat decesul unui minor de 16 ani si ranirea celorlalti doi, care au fost preluati si transportati la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale de specialitate", a precizat Georgiana Mosu.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, a mai spus purtatorul de cuvant al IPJ Neamt.

Politistii continua cercetarile sub aspectul comiterii infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, in vederea stabilirii, cu exactitate, a imprejurarilor in care s-a produs evenimentul.

Initial, reprezentantii ISU Neamt au precizat ca accidentul s-a produs in comuna Pastraveni, dar intre timp s-a constatat ca evenimentul rutier, la care au fost solicitati si pompierii, a avut loc in comuna Tibucani, potrivit site-ului Agerpres.