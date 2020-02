Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat ca primul caz din Romania confirmat de infectare cu coronavirusul Covid-19 este un barbat dintr-o localitate din judetul Gorj, care a intrat in legatura cu cetateanul italian din Rimini venit in zona in perioada 18-22 februarie, starea acestuia fiind buna, fara a prezenta simptome.

"Suntem, din pacate, in masura sa va anuntam ca in urma testarii facute persoanelor din judetul Gorj, care au intrat in legatura cu cetateanul italian din Rimini, avem primul caz confirmat de infectare cu Covid -19 pe teritoriul Romaniei. Barbatul este dintr-o localitate din judetul Gorj. Imediat dupa ce va ajunge la Bucuresti, va intra pe schema de tratament si speram intr-o evolutie pozitiva. Starea barbatului este buna, nu manifesta simptome si nu trebuie sa ne alarmam. Este vorba despre o persoana total asimptomatica. Avem in lucru inca 33 de teste din acea zona, si vom comunica rezultatele imediat ce va fi posibil", a declarat Victor Costache, intr-o conferinta extraordinara de presa sustinuta la sediul MAI.

De asemenea, secretarul de stat Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), a declarat ca barbatul respectiv, care nu prezinta tuse sau febra, va fi preluat in cursul acestei seri de un echipaj al ISU Dolj, dotat cu izoleta, si va fi adus la Spitalul de Boli Infectioase 'Matei Bals' din Bucuresti.

Potrivit lui Arafat, familia barbatului din Gorj confirmat cu virusul este formata din 7 persoane, care acum au intrat in izolare. El a subliniat ca nu va fi indicata localitatea unde isi are domiciliul barbatul respectiv, pentru ca nu "este corect" asa.

Ministrul Costache a mai aratat ca autoritatile desfasoara o ancheta epidemiologica pentru a identifica toate persoanele cu care barbatul confirmat cu Covid-19 a intrat in contact in ultimele zile.

Citeste si: E OFICIAL! Primul caz de infectare cu coronavirus din Romania

Potrivit ministrului Sanatatii, barbatul confirmat cu coronavirus a fost contact direct cu italianul, urmand ca la spital sa i se repete testarea in zilele urmatoare. De asemenea, cele sapte persoane care au stat in casa cu bolnavul vor fi supuse din nou testelor.

"Din cate stim, aceasta persoana a fost in contact direct cu italianul, a fost la vanatoare si de doua zile este tinut la domiciliu. La Matei Bals, se va repeta testarea in zilele urmatoare si vom repeta testarea la cele sapte persoane care au stat in casa cu bolnavul. Este transportat in conditii de maxima siguranta si va fi spitalizat in unitatea cea mai sigura de pe teritoriul Romaniei", a declarat Costache.

Ministrul a adaugat ca exista si o parte pozitiva, aceea ca a fost identificat pacientul "zero" si faptul ca cei cu care a intrat in contact sunt in mediu rural si nu intr-o aglomerare urbana.

"Ca parte pozitiva, avem identificat pacientul zero, testam toti contactii lui si am identificat un bolnav. Este intr-un mediu rural, nu intr-o aglomerare urbana, putem sa luam masuri eficiente", a subliniat ministrul.

Citeste si: Criza de echipamente de protectie impotriva coronavirus

In context, secretarul de stat Raed Arafat a subliniat ca nu e vorba de epidemie, ci "vorbim de un singur caz".

"Cand numarul cazurilor devine mai mare, abordarea se adapteaza situatiei. Nu vrem sa dam informatii care sa duca catre pacient. Mesajul direct este acela ca virusul se transmite pe calea aerului, dar trebuie sa stai la o distanta apropiata timp de 15 minute", a mentionat Arafat.

Atat secretarul de stat DSU, cat si ministrul Costache au subliniat ca toate cele sapte persoane, rude ale acestui barbat, au fost testate, rezultatele fiind negative.

"Toate sapte, conform informatiilor pe care le avem la acest moment, au testat negativ, insa avand in vedere ca persoana care a fost testata pozitiv a stat acolo si este un contact direct, toate cele 7 persoane vor ramane la domiciliu, in izolare, sub paza, li se vor asigura absolut toate nevoile, dar nu vor putea pleca din casa. Vor ramane in casa in carantina cel putin 14 zile, dupa care vor fi testati pentru a se stabili daca este vreunul pozitiv. In cazul in care la unul din cei sapte apar simptome in perioada celor 14 zile, atunci persoana respectiva se testeaza, daca este pozitiva, atunci este transportata la spital (...) Ei sunt carantinati, asta inseamna ca nu trebuie sa aiba nicio forma de contact, decat cu persoane protejate. Cand vine Directia Sanitara acolo sa ii vada, vor intra acolo cu echipament de protectie complet", a afirmat Raed Arafat.

Citeste si: Arafat: Am solicitat sa nu se asculte nimic din surse neconfirmate

El a adaugat ca vecinii din localitatea respectiva din judetul Gorj trebuie sa inteleaga ca aceste sapte persoane, fiind izolate in casa, "nu au cum sa ii afecteze si sa ii puna in pericol".

"Deja un numar important de persoane din acea localitate au fost testate si au iesit negativ, la fel si cei sapte membri ai familiei au iesit negativ, deci nu ne asteptam sa fie o evolutie dramatica, dar suntem pregatiti pentru orice scenariu (...) Ce trebuie retinut este ca la nivel mondial sunt zeci de mii de oameni care s-au vindecat de aceasta boala, iar altii sunt asimptomatici si au o evolutie usoara a bolii. Speram ca asa va fi si cazul nostru, din Gorj", a concluzionat ministrul Sanatatii, Victor Costache, potrivit site-ului Agerpres.