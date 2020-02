Din aceasta seara, Romania are primul caz de infectare cu coronavirus confirmat.

Ministrul Sanatatii, Victor Costache, si secretarul de stat, Raed Arafat, urmeaza sa dea declaratii de presa la ora 23:00, potrivit digi24.ro.

Persoana infectata ar fi un barbat din Gorj, care a intrat in contact cu un italian in varsta de 71 de ani, testat pozitiv cu virusul Covid-19, venit in Romania.

Se suspecteaza ca ar mai fi un caz de coronavirus in Romania, dar testele nu au fost inca finalizate.

In cazul in care se confirma si cea de-a doua infectare, cele doua persoane vor fi transferate la Institutul Matei Bals din Capitala.

Inca 33 de probe din Gorj sunt in asteptare la "Matei Bals".

Autoritatile italiene au anuntat ca barbatul de 71 de ani ar fi infectat alte trei persoane dupa ce a ajuns in Italia.