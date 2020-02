Atat ca angajat, cat si ca angajator, poti trece prin perioade tensionate la birou, care te vor obliga sa-ti gasesti motivatia de a ramane pozitiv. Acestea se depasesc mai usor atunci cand stii ca totul va reveni la normal dupa finalizarea proiectului, dar si daca succesul este sarbatorit printr-o petrecere sau o iesire alaturi de colegi. Daca simti ca viata de la birou trebuie scoasa din monotonie cu orice ocazie, iata cateva dintre cele mai bune:

Zile de nastere

Intr-o companie mai mare este greu sa organizezi o petrecere de fiecare data cand unul dintre colegi isi serbeaza ziua de nastere, insa, daca faci parte dintr-o firma cu 5-10 angajati, nu vei avea la fel de multa bataie de cap. Tot ce trebuie sa faci e sa ceri ajutorul colegilor pentru a decora biroul dupa orele de munca si pentru a gasi o scuza suficient de buna sa-l aduci inapoi pe sarbatorit.

Comanda un tort si prajituri si apeleaza la serviciile unui magazin de bauturi de unde poti cumpara online, la preturi avantajoase si proviziile pentru petrecerile viitoare. Pentru cadou, ai optiunea de a strange bani de la colegi si a cumpara ceva impreuna sau pe aceea de a cumpara cadouri separat, pentru a face mai multe surprize selectate din lista de favorite.

Finalizarea unui proiect important

Angajatii trebuie sa se simta mereu apreciati pentru munca pe care o presteaza in fiecare zi, iar la finalul unui proiect important, in calitate de angajator, poti organiza o petrecere in cinstea rezultatelor companiei. Aceasta petrecere poate avea loc la final de an, daca acesta s-a dovedit a fi unul prosper sau intr-o luna in care performantele companiei au intrecut asteptarile tuturor.

Acest tip de eveniment poate fi unul fara mare fast, dar care sa-i faca pe toti angajatii firmei sa se simta inclusi. Relaxarea si socializarea trebuie puse pe primul loc, astfel ca petrecerea poate scurta programul de lucru dintr-o zi de vineri, pentru a permite tuturor sa se bucure de un weekend prelungit.

O perioada solicitanta

Companii precum agentiile de publicitate sau departamente foarte solicitate, cum sunt cele de relatii cu clientii au parte de anumite perioade din an care intind nervii la maximum si cer rezolvarea multor probleme intr-un timp scurt. Angajatii pot observa efectele atmosferei incordate chiar si dupa program, iar acest fapt duce la scaderea motivatiei.

Atunci cand cea mai grea perioada a anului trece, organizarea unei petreceri poate deveni o traditie care marcheaza reincarcarea bateriilor si revenirea cu forte proaspete. Daca totul se intampla in perioada sarbatorilor, aceasta se va organiza intr-un loc festiv, iar angajatii trebuie incurajati sa discute cu echipa organizatoare despre preferintele pe care le au in materie de tematica, meniu sau posibilitatea de a aduce fiecare un invitat din afara companiei. Pentru a face ceva cu adevarat special, pe timp de vara pot fi gandite iesiri cu cortul la munte, in timpul saptamanii sau un mic teambuilding la tara.

Sursa foto: pexels.com

Sarbatori

Petrecerile de sarbatori sunt o traditie in majoritatea companiilor. Fie ca este vorba despre Craciun sau Halloween, evenimentele care aduc impreuna toti angajatii ofera un prilej de a schimba mediul in care interactionezi cu colegii, dar si cu managerii. In cadrul acestora, atmosfera trebuie sa fie degajata, pentru ca angajatorii si angajatii sa nu mai discute din pozitii diferite. Petrecerile pot include diferite activitati sau concursuri, precum prepararea celui mai bun cocteil sau premierea celor mai originale costume, in cadrul petrecerilor tematice.

Petrecerile nu sunt doar o metoda de a te relaxa dupa lunile grele la birou, ci fac parte din beneficiile pe care numerosi angajati si le doresc, dar tin totodata si de responsabilitatea angajatorului de a incuraja relaxarea si distractia. Petreci la birou o mare parte a zilei, asa ca meriti sa sarbatoresti alaturi de colegi cu orice ocazie.