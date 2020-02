Social • 26 Februarie 2020 • 14:19 14:19 Lectura de un minut

Incendiul care a izbucnit in urma cu doua zile in Delta Vacaresti a fost provocat intentionat. In urma unei anchete, pompierii si politistii au ajuns la aceasta concluzie, iar acum suspectul este cautat de catre autoritati.

Politistii au deschis un dosar penal in care se fac cercetari sub supravegherea unui procuror. Anchetatorii il cauta pe cel sau pe cei care au dat foc vegetatiei din Delta Vacaresti in mod intentionat. Incendiul a fost provocat in urma cu doua zile, iar vegetatia din zona a ars pe o suprafata de cateva hectare. Fumul gros s-a ridicat deasupra intregului oras si a putut fi observat de la cativa kilometri distanta, potrivit antena3.ro Pompierii s-au luptat ore in sir cu flacarile, reusind in final sa stinga focul. Locul in care a avut loc incidentul este acoperit acum cu un strat gros de cenusa. Citeste si: Tata si fiu, gasiti morti in locuinta lor din Timis, dupa un...

Te-ar putea interesa si: