Potrivit unor controale, magazinele din scolile si liceele din Capitala detin foarte multe produse expirate. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) a gasit, in chioscurile din unitatile de invatamant, piept de pui expirat de o luna si kaizer expirat din noiembrie 2018.

Dupa verificarile efectuate de ANPC, mai multe magazine au fost inchise sau amendate.

Inspectorul general adjunct din cadrul Inspectoratului Scolar municipal a spus ca in urma controlului ANPC, doar 57 de unitati de invatamant din Bucuresti mai au chioscuri care functioneaza in incinta acestora.

"In sectoarele 1 si 6 avem cate 21,22 de scoli care au chioscuri in incinta scolii. In restul sectoarelor mai sunt 1-2 scoli care au chioscuri", a spus Stefania Manea.

"Semnalul inspectoratului este sa nu mai pasam vina intre primarie, scoala si magazine. Familiile elevilor trebuie sa fie implicate si ele, pentru ca de acasa copilul porneste cu niste obiceiuri nesanatoase", a mentionat inspectorul.

Directorul ANPC, Paul Anghel, a precizat ca in niciun chiosc verificat nu au fost gasite fructe la vanzare, potrivit adevarul.ro.