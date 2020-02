Plenul Senatului a adoptat miercuri, cu unanimitate de voturi, proiectul privind OUG 11/2020 referitoare la stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei.





Proiectul a fost adoptat cu un amendament conform caruia, pentru situatii justificate, cantitatile de urgenta medicala prevazute pot fi majorate.

De asemenea, Ministerul Finantelor se obliga sa asigure sumele necesare in cazul modificarii acestor cantitati. Suma alocata este de 225 de milioane lei.

Prin aceasta ordonanta se constituie stocurile de urgenta medicala ca rezerve materiale, destinate interventiilor operative pentru protectia populatiei in situatii de urgenta generale, de tipul de risc - epidemii si alte evenimente generatoare de victime multiple. De asemenea, se propune ca, in cazul epidemiilor/ pandemiilor sau situatiilor de urgenta de sanatate publica internationale declarate de Organizatia Mondiala a Sanatatii, daca exista un risc iminent pentru sanatatea publica, cu respectarea prevederilor din Regulamentul Sanitar International, la propunerea Grupului tehnic de experti ai MS, ministrul Sanatatii sa instituie carantina pentru persoanele care intra pe teritoriul Romaniei din zonele afectate, ca masura de prevenire si limitare a imbolnavirilor.

Totodata, se asigura dotarea tuturor aeroporturilor internationale, indiferent de subordonare (patru aeroporturi se gasesc sub autoritatea Ministerului Transporturilor, iar 12 sub cea a consiliilor judetene), cu scanere termice, conform solicitarii Ministerului Sanatatii.

Senatul este prima Camera sesizata.

Epidemia de infectii virale cu noul coronavirus s-a declansat in Regiunea Wuhan din China in decembrie 2019. Virusul s-a raspandit ulterior in alte provincii din R. P. Chineza continentala, dar si in alte tari, potrivit Agerpres.ro.