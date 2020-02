Romania nu va atinge tinta de 50% ca rata de reutilizare si reciclare din masa totala a cantitatilor de deseuri municipale la final de 2020, vom intra intr-o procedura de infringemenent si va trebui sa platim niste penalizari pana ne conformam, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de specialitate, Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor.

"Din pacate, noi, astazi, nu ne vom atinge tinta de 50% (rata de reutilizare si reciclare din masa totala a cantitatilor de deseuri municipale, n.r.), la final de 2020. Noi nu reciclam cat ne-am dori, nu pentru ca nu ar avea cine si nu ar avea cum, ci pentru ca nu prea avem ce. Problema noastra cea mai importanta astazi este cum toate aceste deseuri cu o valoare ridicata, in loc sa le vedem la gropile de gunoi, ar trebui sa ajunga la reciclatori. Am o pasiune pentru paduri, dar nu vreau sa va ascund ca am fost la groapa de gunoi de la Boldesti, din Prahova, apoi am fost la Chiajna, ieri la Glina si mi se rupe sufletul cand vad in aceste depozite imense cantitati de PET-uri care in mod normal ar putea fi reciclate. Daca nu atingem aceasta tinta, vom intra in procedura de infringement si vom plati niste penalizari pana cand ne vom conforma. S-ar putea ca acest cost al penalitatilor sa fie mai mare decat daca am fi investit in a fi focusati sa luam masuri preventive", a declarat Alexe.

Ministrul de resort a adaugat ca Romania trebuie sa tina cont de faptul ca, in urmatorul exercitiu financiar, Comisia Europeana nu va mai acorda finantari pentru modernizarea SMID-urilor (Sisteme de Management Integrat al Deseurilor, n.r.), nu recomanda constructia altor gropi de gunoi si nici constructia de incineratoare.

"Avem groapa de gunoi de la Chiajna, care are statie de sortare. Am fost ieri (marti, 25 februarie 2020, n.r.) la Glina, care are o statie de sortare ce ar putea sa sorteze pana la 70.000 de tone de deseuri pe ora. Sunt convins ca daca aceste statii de sortare din tara ar functiona, nu am mai fi nevoiti sa ducem la groapa de gunoi foarte multe materiale. Dupa cum bine stiti, Comisia Europeana, in urmatorul exercitiu financiar, nu va mai finanta modernizarea SMID-urilor, nu recomanda constructia altor gropi de gunoi si nici constructia de incineratoare. Astfel incat, daca nu ajungem la 50% la final de an, aproape ca suntem obligati prin 2030 sa ducem la depozitul ecologic de deseuri doar 10%. Trebuie sa platim fiecare dintre noi pentru cat aruncam. Avem Legea compostului, care este pe un traseu legislativ. Cred ca privim un pic gresit, pentru ca de fiecare data s-a asteptat ca lumina sa vina de la ministere. S-au facut de multe ori consultari publice, ultimul caz cinci zile pe Facebook. Asta nu este consultare publica", a sustinut oficialul.

Alexe a apreciat ca autoritatile publice locale trebuie sa fie mai implicate in privinta colectarii deseurilor municipale si ca, pe de alta parte, autoritatile de control nu-si fac treaba asa cum ar trebui.

"Consider ca autoritatile publice locale trebuie sa fie mult mai mult preocupate de ceea ce inseamna colectare separata, nu doar de salubrizarea comunitatilor. Astazi, din pacate, avem aceasta mentalitate doar sa facem curatenie. Trebuie sa va marturisesc ca autoritatile de control din tara noastra nu-si fac treaba asa cum ar trebui si nu vreau sa nominalizez pe nimeni. Daca Garda de Mediu, daca APM-urile, daca AFM-urile ar fi urmarit daca sunt respectate contractele intre autoritatile publice locale si operatori, daca ar fi verificat cum operatorii isi fac treaba, am fi reusit, numai ca toate institutiile de control ale statului roman din subordinea oricarui minister aproape ca intentionat au fost subdimensionate, subfinantate si daca a mai intervenit si politicul ajungem in situatia in care nu suntem acolo unde ne-a dori cu totii. Am lansat public catre toti cei care sunt implicati in aceasta industrie, de la producatori la reciclatori, sa facem in asa fel incat sa fie un consens. La nivel de Bucuresti suntem la 8% grad de reciclare. Haideti sa incepem sa nu mai aratam cu degetul catre altii ca nu si-au facut treaba", a precizat Costel Alexe.

Acesta a mentionat ca este un mare fan al sistemului garantie-depozit si considera ca "un mai bun audit extern decat face Comisia Europeana nu cred ca face nimeni".

"Avem reale probleme, astfel incat sunt absolut convins ca vom reusi sa facem lucrurile asa cum trebuie. Avem atat de multe legi in Romania care au fost anuntate atat de pompos. Din pacate, nu au mai avut norme de aplicare. Eu nu pot spune ca toti cei care au fost inaintea mea au facut numai rau, pentru ca nu am mai progresa. Asa ar putea veni si cineva dupa mine si sa spuna ca ce a facut Alexe si guvernul liberal nu e bine. Sunt un mare fan al sistemului garantie-depozit, pentru ca astfel consider ca intr-un viitor foarte apropiat, cu sprijinul industriei, producatorilor, cu cei care astazi sunt retaileri, vom avea un consens pe acest subiect. Sunt convins ca Romania va reusi sa-si creasca aceste procente de colectare separata si de reciclare si sa ne atingem cat mai mult tintele (...) Pe drumul catre eveniment, waze-ul imi arata ca o distanta de 1,3 kilometri va fi parcursa in 21 de minute cu masina, si 17 minute daca am fi venit pe jos. Este unul dintre motivele pentru care nici eu, nici unul dintre dumneavoastra nu ne vom muta din Bucuresti, in speranta ca vom ajunge totusi sa circulam mai bine", a subliniat demnitarul.

Conform datelor oficiale, in prezent, in Romania se recicleaza doar 13% din cantitatea totala de deseuri, in conditiile in care tinta asumata de tara noastra pentru finele anului 2020 este de 50%. In acest context, aproape 70% din cantitatea de deseuri generata se arunca la gropile de gunoi.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2019 a devenit obligatoriu sistemul "Platesti pentru cat arunci", iar taxele pentru gunoiul "dus la groapa" a crescut de la 30 lei/tona in 2019, la 80 lei/tona, in 2020).

De asemenea, de la 1 ianuarie 2020, companiile care introduc pe piata nationala echipamente electrice si electronice vor datora contributia de 4 lei/kg, respectiv 20 lei/kg (pentru lampi), ca diferenta dintre cantitatile de deseuri de echipamente electrice si electronice corespunzatoare obligatiilor anuale de colectare (45%) si cantitatile efectiv colectate. In plus, incepand cu anul 2021, rata obligatorie de colectare va creste la 65%.

Potrivit ministerului de resort, in prezent, Romania are deschise 13 proceduri de infringement si multe de preinfringement in relatia cu Comisia Europeana, dintre care trei in domeniul managementului deseurilor.

Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, participa miercuri la conferinta Circular 7, organizata in cadrul Conferintelor Green Report, potrivit Agerpres.ro.