26 Februarie 2020

Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a dispus la mai multe masuri de preventie, in contextul epidemiei de coronavirus din mai multe tari din Europa. Aceasta propune ca activitatile si excursiile organizate in strainatate sau in tara, sa ramana la decizia scolilor si a parintilor.

Ministrul Educatiei recomanda anularea deplasarilor in zonele de carantina. "In continuarea demersurilor, masurilor de monitorizare a starii de sanatate a elevilor si prevenirea imbolnavirii prin infectii respiratorii, Monica Anisie, ministrul Educatiei si Cercetarii, a sustinut o videoconferinta cu inspectorii scolari generali si inspectorii scolari generali adjuncti si a avut o intalnire de lucru cu Victor Costache, ministrul Sanatatii. In cadrul videoconferintei, ministrul Monica Anisie a subliniat faptul ca organizarea activitatilor, excursiilor care se realizeaza in strainatate sau in tara ramane la decizia unitatilor de invatamant, cu acordul parintilor sau a tutorilor legali. Recomandarea privind limitarea sau anularea pentru deplasarile in strainatate se refera in mod special pentru zonele de carantina", se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului, potrivit adevarul.ro.

