Pana in prezent nu exista niciun cetatean roman pentru care sa fi fost confirmata infectarea cu noul coronavirus, 26 de persoane fiind in carantina, iar 2.077 - monitorizate la domiciliu, precizeaza Grupul de Comunicare Strategica.





Potrivit sursei citate, in acest moment, la Institutul "Matei Bals" sunt in analiza 32 de probe prelevate de la persoane care provin din zonele vizitate de cetateanul italian depistat pozitiv de autoritatile din Italia.

"In ultimele 24 de ore au fost efectuate 137 de apeluri la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 (cele mai multe pe Bucuresti - 44) cu privire la coronavirus. Le recomandam cetatenilor sa apeleze numarul de urgenta doar daca provin din zonele afectate sau au intrat in contact cu persoane care provin de acolo. Pentru informatii utile, le recomandam cetatenilor sa se informeze permanent de pe canalele oficiale ale Ministerului Sanatatii, Ministerului de Externe, Ministerului Afacerilor Interne si Departamentului pentru Situatii de Urgenta", arata Grupul de Comunicare Strategica intr-un comunicat.

De asemenea, in cursul zilei de marti au fost inregistrate doua dosare penale privind infractiunea de "zadarnicire a combaterii bolilor", in cele doua cauze fiind cercetate 4 persoane.

"Referitor la cetatenii romani aflati in zonele afectate din Italia, precizam ca in regiunea Lombardia exista aproximativ 200.000 de cetateni romani, iar in regiunea Veneto aproximativ 120.000", afirma sursa citata.

In ceea ce priveste achizitia de echipamente specifice, Grupul de Comunicare Strategica afirma ca miercuri dimineata au fost depuse la Oficiul National de Achizitii Centralizate, din cadrul Ministerului Finantelor Publice, 10 oferte pentru scanere termice, iar negocierile vor fi purtate in cursul acestei zile.

"In contextul aplicarii masurilor necesare pentru prevenirea si combaterea infectiilor cu noul coronavirus, autoritatile nationale cu responsabilitati in gestionarea acestui tip de eveniment monitorizeaza permanent situatia la nivel national si international", se precizeaza in comunicat, potrivit Agerpres.