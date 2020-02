Social • 25 Februarie 2020 • 17:19 17:19 Lectura de un minut

Mai multi militari romani care participa la misiunea de mentinere a pacii din Mali au primit, marti, decoratii si distinctii din partea autoritatilor romane, in cadrul unei ceremonii care s-a desfasurat in Baza militara Camp Castor din Gao, acestia fiind recompensati pentru rezultate deosebite in prima misiune sub egida Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) a Fortelor Aeriene Romane.

Loctiitorul Detasamentului de elicoptere "Carpathian Pumas" dislocat in Mali, capitanul-comandor Gabriel Goaga, a primit Ordinul "Virtutea Aeronautica" in grad de Cavaler, cu insemn pentru militari, acordata de presedintele Klaus Iohannis. De asemenea, plutonierul major Daniel Mitrica a fost decorat cu medalia "Virtutea Aeronautica" - Clasa a II-a. Totodata, Statul Major al Fortelor Aeriene a acordat Emblema de merit "In slujba pacii" - Clasa a III-a colonelului Leonard Lupu si maiorilor Madalin Toader si Vladimir Zahiu. In baza unui ordin semnat de seful Statului Major al Fortelor Aeriene a fost acordata Emblema de Onoare a Fortelor Aeriene maiorului Madalin Toader, plutonierului Florina Bratosin, plutonierului Dumitru Stoica si sergentului major Elvis Costea.

Emblema de Onoare a Fortelor Aeriene a fost acordata si consulului onorific al Romaniei la Bamako, Aly Sayegh. Decoratiile si distinctiile au fost acordate de seful Comandamentului Fortelor Intrunite, generalul Dorin Ionita. Citeste si: Ciolos: Desemnarea unui nou prim-ministru ar putea duce Romania pe... Detasamentul de elicoptere "Carpathian Pumas" participa, incepand din luna octombrie 2019, la misiunea multidimensionala integrata ONU de stabilizare din Republica Mali. Acesta executa misiuni de evacuare medicala, patrulare aeriana, cautare-salvare, cercetare si recunoastere, transport de trupe, transport VIP si transport de materiale pentru asigurarea suportului logistic. In baza Camp Castor Gao sunt dislocati 120 de militari romani. Misiunea ONU din Mali este una de asistenta pentru Guvernul acestei tari, pe fondul instabilitatii generate de disputelor intertribale si prezenta gruparilor islamiste, unele afiliate gruparii Al Qaida, potrivit Agerpres.ro.

